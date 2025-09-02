- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 1 хв
Визначилися чвертьфінальні пари US Open-2025 у чоловіків і жінок
Поєдинки 1/4 фіналу американського мейджора відбудуться 2 і 3 вересня.
За підсумками матчів 1/8 фіналу US Open-2025 визначилися чвертьфінальні пари чоловічого та жіночого одиночних турнірів.
Зазначимо, що Україна не буде представлена в 1/4 фіналу американського мейджора.
Найкращий результат серед українок на цих змаганнях показала Марта Костюк, яка в 1/8 фіналу програла чешці Кароліні Муховій – 3:6, 7:6, 3:6.
Усі чвертьфінальні пари US-Open 2025 (чоловіки)
Їржі Легечка (Чехія) – Карлос Алькарас (Іспанія)
Тейлор Фрітц (США) – Новак Джокович (Сербія)
Алекс де Мінор (Австралія) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада)
Лоренцо Музетті (Італія) – Яннік Сіннер (Італія)
Усі чвертьфінальні пари US-Open 2025 (жінки)
Джессіка Пегула (США) – Барбора Крейчикова (Чехія)
Маркета Вондроушова (Чехія) – Аріна Соболенко
Наомі Осака (Японія) – Кароліна Мухова (Чехія)
Іга Швьонтек (Польща) – Аманда Анісімова (США)
Матчі 1/4 фіналу чоловічого та жіночого одиночних турнірів US Open-2025 відбудуться 2 і 3 вересня.
Торік чемпіонами Відкритого чемпіонату США стали італієць Яннік Сіннер і "нейтральна" тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко.
Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк встановила національний рекорд на турнірах Grand Slam.