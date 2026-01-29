Визначилися фіналістки Australian Open-2026

Олена Рибакіна / © Associated Press

Стали відомі обидві фіналістки Australian Open-2026 у жіночому одиночному розряді.

До фіналу мейджора вийшли перша ракетки світу "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко та представниця Казахстану Олена Рибакіна (№5 WTA).

У півфіналі Соболенко перемогла українку Еліну Світоліну (№12 WTA) – 6:2, 6:3, а Рибакіна обіграла американку Джессіку Пегулу (№6 WTA) – 6:3, 7:6.

Вирішальний матч за титул між Соболенко та Рибакіною відбудеться в суботу, 31 січня.

Зазначимо, що Світоліна вперше в кар’єрі зіграла в півфіналі Australian Open. Цього року вона оновила особистий рекорд на цьому турнірі Grand Slam. Раніше Еліна тричі зупинялася на стадії чвертьфіналу (2018, 2019, 2025).

Завдяки виходу до півфіналу Australian Open-2026 від наступного тижня Світоліна повернеться до топ-10 світового рейтингу.

Для Еліни це був четвертий у кар'єрі півфінал на мейджорах. Раніше вона двічі діставалася півфіналів на Wimbledon (2019, 2023) та одного разу на US Open (2019), але ще ніколи не виходила до фіналу турнірів Grand Slam.

Додамо, що в основній сітці Australian Open-2026 було шість українок. Крім Світоліної, нашу країну представляли Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна, але жодна з них не зуміла подолати стартове коло.

Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді