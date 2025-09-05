- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 103
- Час на прочитання
- 1 хв
Визначилися фіналістки US Open-2025: хто розіграє титул
Жіночий фінал Відкритого чемпіонату США відбудеться у суботу, 6 вересня.
У ніч проти 5 вересня відбулися півфінальні матчі US Open-2025 у жіночому одиночному розряді, за підсумками яких визначилися фіналістки турніру.
У фіналі мейджора позмагаються "нейтральна" тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко та американка Аманда Анісімова.
У півфіналі Соболенко здолала американку Джессіку Пегулу – 4:6, 6:3, 6:4. В іншому поєдинку 1/2 фіналу Анісімова обіграла японку Наомі Осаку – 6:7, 7:6, 6:3.
Жіночий фінал Відкритого чемпіонату США відбудеться у суботу, 6 вересня.
Соболенко захищатиме звання чинної чемпіонки US Open. Торік у фіналі вона перемогла Пегулу.
Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк встановила національний рекорд на турнірах Grand Slam.