Визначилися фіналістки US Open-2025: хто розіграє титул

Жіночий фінал Відкритого чемпіонату США відбудеться у суботу, 6 вересня.

Аманда Анісімова

Аманда Анісімова / © Associated Press

У ніч проти 5 вересня відбулися півфінальні матчі US Open-2025 у жіночому одиночному розряді, за підсумками яких визначилися фіналістки турніру.

У фіналі мейджора позмагаються "нейтральна" тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко та американка Аманда Анісімова.

У півфіналі Соболенко здолала американку Джессіку Пегулу – 4:6, 6:3, 6:4. В іншому поєдинку 1/2 фіналу Анісімова обіграла японку Наомі Осаку – 6:7, 7:6, 6:3.

Жіночий фінал Відкритого чемпіонату США відбудеться у суботу, 6 вересня.

Соболенко захищатиме звання чинної чемпіонки US Open. Торік у фіналі вона перемогла Пегулу.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк встановила національний рекорд на турнірах Grand Slam.

