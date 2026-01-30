ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв

Визначилися фіналісти Australian Open-2026

Вирішальний матч за титул відбудеться 1 лютого.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Новак Джокович

Новак Джокович / © Associated Press

Стали відомі обидва фіналісти Australian Open-2026 у чоловічому одиночному розряді.

До фіналу австралійського мейджора вийшли перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас і серб Новак Джокович (№4 ATP).

У першому півфіналі Алькарас обіграв німця Александра Звєрєва (№3 ATP) – 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5. У другому півфіналі Джокович здолав італійця Янніка Сіннера (№2 ATP) – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

До слова, Сіннер є чемпіоном двох попередніх Australian Open (2024, 2025). Торік у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії італійський тенісист обіграв німця Александра Звєрєва.

Вирішальний матч за титул між Алькарасом та Джоковичем відбудеться в неділю, 1 лютого.

Раніше повідомлялося, що визначилися фіналістки Australian Open-2026 у жіночому одиночному розряді.

Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie