Визначилися фіналісти Australian Open-2026
Вирішальний матч за титул відбудеться 1 лютого.
Стали відомі обидва фіналісти Australian Open-2026 у чоловічому одиночному розряді.
До фіналу австралійського мейджора вийшли перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас і серб Новак Джокович (№4 ATP).
У першому півфіналі Алькарас обіграв німця Александра Звєрєва (№3 ATP) – 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5. У другому півфіналі Джокович здолав італійця Янніка Сіннера (№2 ATP) – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
До слова, Сіннер є чемпіоном двох попередніх Australian Open (2024, 2025). Торік у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії італійський тенісист обіграв німця Александра Звєрєва.
Вирішальний матч за титул між Алькарасом та Джоковичем відбудеться в неділю, 1 лютого.
Раніше повідомлялося, що визначилися фіналістки Australian Open-2026 у жіночому одиночному розряді.