Визначилися фіналісти чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу

Титул у вирішальному матчі розіграють Аргентина і Марокко.

Збірна Марокко вийшла до фіналу чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу

Збірна Марокко вийшла до фіналу чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу / © Associated Press

Визначилися фіналісти юнацького чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу. Ними стали збірні Аргентини і Марокко.

В першому півфіналі турніру марокканці в серії пенальті здолали Францію (1:1, пен. 5:4). У другому півфіналі аргентинці перемогли Колумбію (1:0).

Фінальний матч між Аргентиною і Марокко відбудеться в ніч проти 20 жовтня.

У поєдинку за "бронзу" в ніч проти 18 жовтня зустрінуться Франція і Колумбія.

Зазначимо, що збірна України вибула в 1/8 фіналу ЧC-2025 (U-20). Команда Дмитра Михайленка поступилася Іспанії (0:1).

На груповому етапі українська збірна (7 очок) посіла перше місце у квартеті B. "Синьо-жовті" перемогли Південну Корею (2:1), зіграли внічию з Панамою (1:1) та здолали Парагвай (2:1).

Нагадаємо, збірна України відібралася на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшла до півфіналу.

"Синьо-жовті" уп'яте в історії взяли участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.

