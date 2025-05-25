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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Визначилися фіналісти чемпіонату світу-2025 з хокею в елітному дивізіоні

Вирішальний матч турніру відбудеться 25 травня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна Швейцарії з хокею

Збірна Швейцарії з хокею / © Associated Press

У суботу, 24 травня, відбулися півфінальні матчі чемпіонату світу-2025 з хокею в елітному дивізіоні. За їх підсумками визначилися фіналісти турніру.

До фіналу світової першості вийшли США та Швейцарія.

У півфіналах американці розбили Швецію (6:2), а швейцарці розгромили Данію (7:0).

Фінальний матч між Швейцарією та США відбудеться в неділю, 25 травня. Початок – о 21:20 за київським часом.

Того ж дня у поєдинку за "бронзу" зійдуться Швеція та Данія, старт – о 16:20 за київським часом.

ЧС-2025 з хокею в елітному дивізіоні триває у Швеції та Данії. Збірні Росії та Білорусі не допустили до участі в турнірі через загарбницьку війну РФ проти України.

Зазначимо, що ЧС-2024 в елітному дивізіоні виграла збірна Чехії, яка у фіналі домашнього турніру здолала Швейцарію. В матчі за "бронзу" Швеція обіграла Канаду.

Нагадаємо, цієї весни збірна України посіла третє місце на ЧС-2025 з хокею у другому за силою дивізіоні (ІА). "Синьо-жовті" були близькими до першого за 18 років виходу до еліти, але у вирішальному останньому матчі програли Японії.

У підсумку українці (9 очок) не зуміли підвищитися у класі. До елітного дивізіону вийшли Велика Британія (12 балів) та Італія (10 пунктів), які посіли перше та друге місця відповідно в підсумковій турнірній таблиці.

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