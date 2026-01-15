Визначилися фіналісти Кубка африканських націй: хто розіграє титул

Збірна Марокко / © Associated Press

Реклама

Визначилися фіналісти Кубка африканських націй-2025. Ними стали збірні Сенегалу та Марокко.

У півфіналах сенегальці здолали Єгипет (1:0), а марокканці обіграла Нігерію (0:0, 4:2 у серії пенальті).

Збірну Сенегалу до фіналу турніру вивів гол зіркового форварда саудівського "Аль-Насра" Садіо Мане на 78-й хвилині поєдинку.

Реклама

В іншому півфіналі в основний час та екстратаймах голів забито не було, а героєм серії пенальті став воротар марокканців Яссін Буну, який відбив удари Самуеля Чукувуезе та Бруно Оньемаєчі.

Фінал Кубка африканських націй відбудеться в неділю, 18 січня, в Рабаті. Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

У суботу, 17 січея, Єгипет і Нігерія розіграють бронзові нагороди континентальної першості. Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у фіналі попереднього розіграшу Кубка африканських націй збірна Кот-д'Івуару здолала Нігерію з рахунком 2:1.

Реклама

Рекордсменом за перемогами на Кубку Африки є збірна Єгипту, яка вигравала цей турнір сім разів (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

Раніше повідомлялося, що уряд африканської країни розпустив футбольну збірну після провалу на КАН-2025.