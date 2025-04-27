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Визначилися фіналісти Кубка Англії з футболу: хто розіграє трофей
Вирішальний матч турніру відбудеться 17 травня на "Вемблі".
Стали відомі обидва фіналісти Кубка Англії з футболу сезону-2024/25.
У вирішальному поєдинку турніру зіграють "Крістал Пелас" і "Манчестер Сіті".
У першому півфіналі 26 квітня "Крістал Пелас" сенсаційно переміг "Астон Віллу" з рахунком 3:0.
В другому півфіналі 27 квітня "Манчестер Сіті" обіграв "Ноттінгем" з рахунком 2:0. Уже на 2-й хвилині "городян" вивів уперед Ріко Льюїс, а невдовзі після перерви перевагу команди Хосепа Гвардіоли зміцнив Йошко Гвардіол.
Фінальний матч Кубка Англії між "Крістал Пелас" і "Манчестер Сіті" відбудеться 17 травня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.