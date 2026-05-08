Визначилися фіналісти Ліги Європи: хто позмагається за трофей

Вирішальна гра відбудеться 20 травня у Стамбулі.

Максим Приходько
"Астон Вілла" / © Associated Press

За підсумками матчів 1/2 фіналу Ліги Європи сезону-2025/26 визначилися фіналісти турніру.

У фінальному поєдинку другого за престижністю євротурніру зіграють німецький "Фрайбург" та англійська "Астон Вілла".

У півфіналі "Фрайбург" переміг португальську "Брагу" (1:2, 3:1), тоді як "Астон Вілла" була сильнішою за інший англійський клуб — "Ноттінгем" (0:1, 4:0).

Фінал Ліги Європи між "Фрайбургом" та "Астон Віллою" відбудеться 20 травня на стадіоні "Бешикташ Парк" у турецькому Стамбулі.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).

