ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
1 хв

Визначилися фіналісти Олімпіади-2026 у чоловічому хокеї — коли матч за "золото"

У вирішальному поєдинку олімпійського турніру зустрінуться Канада та США.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна США з хокею

Збірна США з хокею / © Associated Press

На зимових Олімпійських іграх-2026 відбулися півфінальні матчі чоловічого хокейного турніру, внаслідок чого визначилися фіналісти.

У поєдинку за "золото" зустрінуться збірні Канади та США.

В першому півфіналі канадці здобули премогу над Фінляндією (3:2), а в другому американці розгромили Словаччину (6:2).

Фінал чоловічого хокейного турніру Олімпіади-2026 відбудеться у день закриття Ігор — у неділю, 22 лютого. Гра розпочнеться о 15:10 за київським часом.

У суботу, 21 лютого, фіни та словаки визначать володаря бронзових нагород. Матч за третє місце стартує о 21:40 за київським часом.

Додамо, що США та Канада також зустрілися у фіналі жіночого хокейного турніру на Олімпіаді-2026, який завершився перемогою американок в овертаймі (2:1).

Цікаво, що вперше від 2014 року на Олімпійських іграх грають хокеїсти з НХЛ.

Зазначимо, що на попередній зимовій Олімпіаді, яка відбулася 2022 року в Пекіні, "золото" здобули фінські хокеїсти, які у фіналі обіграли збірну Олімпійського комітету Росії (ОКР) з рахунком 2:1.

До Олімпіади-2026 російських хокеїстів не допустили, адже командам держави-агресорки заборонено брати участь у міжнародних змаганнях через війну в Україні.

Збірна України з хокею не зуміла кваліфікуватися на Олімпіаду-2026. У фінальному раунді відбору "синьо-жовті" програли всі три матчі – Франції (2:7), Латвії (1:5) та Словенії (2:6).

Наша хокейна збірна лише одного разу виступала на Олімпійських іграх – 2002 року українці посіли десяте місце на олімпійському турнірі в Солт-Лейк-Сіті (США).

Дата публікації
Кількість переглядів
53
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie