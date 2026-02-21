- Дата публікації
Визначилися фіналісти Олімпіади-2026 у чоловічому хокеї — коли матч за "золото"
У вирішальному поєдинку олімпійського турніру зустрінуться Канада та США.
На зимових Олімпійських іграх-2026 відбулися півфінальні матчі чоловічого хокейного турніру, внаслідок чого визначилися фіналісти.
У поєдинку за "золото" зустрінуться збірні Канади та США.
В першому півфіналі канадці здобули премогу над Фінляндією (3:2), а в другому американці розгромили Словаччину (6:2).
Фінал чоловічого хокейного турніру Олімпіади-2026 відбудеться у день закриття Ігор — у неділю, 22 лютого. Гра розпочнеться о 15:10 за київським часом.
У суботу, 21 лютого, фіни та словаки визначать володаря бронзових нагород. Матч за третє місце стартує о 21:40 за київським часом.
Додамо, що США та Канада також зустрілися у фіналі жіночого хокейного турніру на Олімпіаді-2026, який завершився перемогою американок в овертаймі (2:1).
Цікаво, що вперше від 2014 року на Олімпійських іграх грають хокеїсти з НХЛ.
Зазначимо, що на попередній зимовій Олімпіаді, яка відбулася 2022 року в Пекіні, "золото" здобули фінські хокеїсти, які у фіналі обіграли збірну Олімпійського комітету Росії (ОКР) з рахунком 2:1.
До Олімпіади-2026 російських хокеїстів не допустили, адже командам держави-агресорки заборонено брати участь у міжнародних змаганнях через війну в Україні.
Збірна України з хокею не зуміла кваліфікуватися на Олімпіаду-2026. У фінальному раунді відбору "синьо-жовті" програли всі три матчі – Франції (2:7), Латвії (1:5) та Словенії (2:6).
Наша хокейна збірна лише одного разу виступала на Олімпійських іграх – 2002 року українці посіли десяте місце на олімпійському турнірі в Солт-Лейк-Сіті (США).