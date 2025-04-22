"Київ-Баскет" / © facebook.com/kyivbasket

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Визначилися фіналісти плейоф чемпіонату України з баскетболу серед чоловіків.

Ними стали чинний чемпіон, переможець регулярного чемпіонату "Дніпро" та "Київ-Баскет".

У півфінальних серіях дніпряни обіграли "Черкаські Мавпи" – 2:0 (63:48, 77:73). А кияни здолали "Рівне" – 2:1 (75:69, 73:77, 66:52).

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Фінальна серія плейоф між "Дніпром" та "Київ-Баскетом" розпочнеться у неділю, 27 квітня, о 13:00.

Зазначимо, що торік у фінальній серії "Дніпро" переміг "Рівне" з рахунком 2:0 та вдруге в історії став чемпіоном України.

Нагадаємо, володарем Кубка України-2025 з баскетболу також став "Дніпро", здолавши у фіналі "Рівне" з рахунком 95:69.