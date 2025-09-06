ТСН у соціальних мережах

Визначилися фіналісти US Open-2025: хто позмагається за трофей

Чоловічий фінал Відкритого чемпіонату США відбудеться у неділю, 7 вересня.

Карлос Алькарас

Карлос Алькарас / © Associated Press

У ніч проти 6 вересня відбулися півфінальні матчі US Open-2025 у чоловічому одиночному розряді, за підсумками яких визначилися фіналісти турніру.

У фіналі амеркианського мейджора зійдуться іспанець Карлос Алькарас та італієць Яннік Сіннер.

У півфіналі Алькарас переміг серба Новака Джоковича – 6:4, 7:6, 6:2. В іншому поєдинку 1/2 фіналу Сіннер здолав канадця Фелікса Оже-Альяссіма – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Чоловічий фінал Відкритого чемпіонату США відбудеться у неділю, 7 вересня.

Сіннер захищатиме звання чинного чемпіона US Open. Торік у фіналі він обіграв американця Тейлора Фріца.

Раніше повідомлялося, що визначилися фіналістки US Open-2025 жіночому одиночному розряді.

