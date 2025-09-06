- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 87
- Час на прочитання
- 1 хв
Визначилися фіналісти US Open-2025: хто позмагається за трофей
Чоловічий фінал Відкритого чемпіонату США відбудеться у неділю, 7 вересня.
У ніч проти 6 вересня відбулися півфінальні матчі US Open-2025 у чоловічому одиночному розряді, за підсумками яких визначилися фіналісти турніру.
У фіналі амеркианського мейджора зійдуться іспанець Карлос Алькарас та італієць Яннік Сіннер.
У півфіналі Алькарас переміг серба Новака Джоковича – 6:4, 7:6, 6:2. В іншому поєдинку 1/2 фіналу Сіннер здолав канадця Фелікса Оже-Альяссіма – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.
Чоловічий фінал Відкритого чемпіонату США відбудеться у неділю, 7 вересня.
Сіннер захищатиме звання чинного чемпіона US Open. Торік у фіналі він обіграв американця Тейлора Фріца.
Раніше повідомлялося, що визначилися фіналістки US Open-2025 жіночому одиночному розряді.