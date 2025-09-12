Визначилися фіналісти Євробаскету-2025

Збірна Туреччини з баскетболу / © Associated Press

Стали відомі обидва фіналісти Євробаскету-2025 – чемпіонату Європи 2025 року з баскетболу серед чоловічих збірних.

У фіналі турніру зіграють збірні Німеччини та Туреччини.

У першому півфіналі німці перемогли Фінляндію з рахунком 98:86 . Найрезультативнішим гравцем матчу став лідер німецької команди Денніс Шрьодер, у чиєму активі 26 очок, 12 асистів і 5 підбирань.

У другому півфіналі турки обіграли Грецію з рахунком 94:68 . Найрезультативнішим гравцем поєдинку став баскетболіст збірної Туреччини Ерджан Османі, який набрав 28 очок, а також зробив дві передачі та 6 підбирань.

Фінальний матч Євробаскету-2025 між Німеччиною та Туреччиною відбудеться в неділю, 14 вересня. Того ж дня Фінляндія та Греція поборються за "бронзу".