Визначилися фіналісти Євробаскету-2025
Фінальний матч турніру відбудеться 14 вересня.
Стали відомі обидва фіналісти Євробаскету-2025 – чемпіонату Європи 2025 року з баскетболу серед чоловічих збірних.
У фіналі турніру зіграють збірні Німеччини та Туреччини.
У першому півфіналі німці перемогли Фінляндію з рахунком 98:86. Найрезультативнішим гравцем матчу став лідер німецької команди Денніс Шрьодер, у чиєму активі 26 очок, 12 асистів і 5 підбирань.
У другому півфіналі турки обіграли Грецію з рахунком 94:68. Найрезультативнішим гравцем поєдинку став баскетболіст збірної Туреччини Ерджан Османі, який набрав 28 очок, а також зробив дві передачі та 6 підбирань.
Фінальний матч Євробаскету-2025 між Німеччиною та Туреччиною відбудеться в неділю, 14 вересня. Того ж дня Фінляндія та Греція поборються за "бронзу".