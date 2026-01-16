ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

Визначилися пари 1/16 фіналу Ліги конференцій: результати жеребкування

Поєдинки цієї стадії відбудуться 19 та 26 лютого.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Ліги конференцій

Трофей Ліги конференцій / © Associated Press

У п'ятницю, 16 січня, відбулося жеребкування стикових матчів (1/16 фіналу) Ліги конференцій сезону-2025/26.

Своїх суперників дізналися клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій місця від 9-го до 24-го.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій, серед яких і донецький "Шахтар", напряму вийшли до 1/8 фіналу.

Ліга конференцій-2025/26: пари 1/16 фіналу

КуПС (Фінляндія) – "Лех" (Польща)

"Ноа" (Вірменія) – "АЗ Алкмар" (Нідерланди)

"Зріньські" (Боснія і Герцеговина) – "Крістал Пелас" (Англія)

"Ягеллонія" (Польща) – "Фіорентина" (Італія)

"Шкендія" (Північна Македонія) – "Самсунспор" (Туреччина)

"Дріта" (Косово) – "Цельє" (Словенія)

"Сігма" (Чехія) – "Лозанна" (Швейцарія)

"Омонія" (Кіпр) – "Рієка" (Хорватія)

Також стали відомі пари, з переможцями яких "Шахтар" може зустрітися в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Потенційні суперники "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги конференцій

  • Переможець пари КуПС (Фінляндія) – "Лех" (Польща)

  • Переможець пари "Шкендія" (Північна Македонія) – "Самсунспор" (Туреччина)

Поєдинки 1/16 фіналу Ліги конференцій відбудуться 19 та 26 лютого.

Жеребкування 1/8 фіналу заплановане на 27 лютого, а поєдинки цієї стадії відбудуться 12 та 19 березня.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" дізнався потенційних суперників у 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Дата публікації
Кількість переглядів
159
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie