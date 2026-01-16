Визначилися пари 1/16 фіналу Ліги конференцій: результати жеребкування

Трофей Ліги конференцій / © Associated Press

Реклама

У п'ятницю, 16 січня, відбулося жеребкування стикових матчів (1/16 фіналу) Ліги конференцій сезону-2025/26.

Своїх суперників дізналися клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій місця від 9-го до 24-го.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій, серед яких і донецький "Шахтар", напряму вийшли до 1/8 фіналу.

Реклама

Ліга конференцій-2025/26: пари 1/16 фіналу

КуПС (Фінляндія) – "Лех" (Польща)

"Ноа" (Вірменія) – "АЗ Алкмар" (Нідерланди)

"Зріньські" (Боснія і Герцеговина) – "Крістал Пелас" (Англія)

"Ягеллонія" (Польща) – "Фіорентина" (Італія)

Реклама

"Шкендія" (Північна Македонія) – "Самсунспор" (Туреччина)

"Дріта" (Косово) – "Цельє" (Словенія)

"Сігма" (Чехія) – "Лозанна" (Швейцарія)

"Омонія" (Кіпр) – "Рієка" (Хорватія)

Реклама

Також стали відомі пари, з переможцями яких "Шахтар" може зустрітися в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Потенційні суперники "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги конференцій

Переможець пари КуПС (Фінляндія) – "Лех" (Польща)

Переможець пари "Шкендія" (Північна Македонія) – "Самсунспор" (Туреччина)

Поєдинки 1/16 фіналу Ліги конференцій відбудуться 19 та 26 лютого.

Жеребкування 1/8 фіналу заплановане на 27 лютого, а поєдинки цієї стадії відбудуться 12 та 19 березня.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" дізнався потенційних суперників у 1/8 фіналу Ліги конференцій.