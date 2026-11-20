- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 838
- Час на прочитання
- 1 хв
Визначилися пари 1/4 фіналу і стикових матчів Ліги націй: результати жеребкування
Поєдинки відбудуться в березні 2027 року.
У п'ятницю, 20 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу і стикових матчів Ліги націй-2026/27.
За підсумками жеребкування стали відомі пари чвертьфінальної стадії елітного дивізіону, а також суперники у стикових протистояннях за підвищення в класі та збереження місця у дивізіонах A/B і B/C.
Перші матчі чвертьфіналів і стикових протистоянь відбудуться 25–27 березня 2027 року. Подинки-відповіді заплановані на 28–30 березня.
Переможці чвертьфіналів зіграють у фінальному турнірі Ліги націй, який відбудеться від 9 до 13 червня 2027 року.
Чвертьфінали Ліги націй:
Норвегія — Англія
Іспанія — Франція
Нідерланди — Португалія
Бельгія — Німеччина
Півфінали Ліги націй:
Нідерланди / Португалія — Іспанія / Франція
Бельгія / Німеччина — Норвегія / Англія
Перехідний плейоф між Лігами A та B:
Боснія і Герцеговина — Данія
Угорщина — Сербія
Ірландія — Хорватія
Словенія — Уельс
Перехідний плейоф між Лігами B та C:
Кіпр — Північна Македонія
Естонія — Румунія
Фарерські острови — Грузія
Білорусь — Ізраїль
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є збірна Португалії, яка у фіналі попереднього розіграшу турніру в серії пенальті здолала Іспанію.
Збірна України провела нинішній розіграш Ліги націй у дивізіоні B. Суперниками підопічних Андреа Мальдери у групі стали команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. "Синьо-жовті" посіли третє місце у квартеті та залишилися у дивізіоні B на наступний сезон.
Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася всіх можливих суперників у відборі Євро-2028.