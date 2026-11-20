Трофей Ліги націй / © Associated Press

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У п'ятницю, 20 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу і стикових матчів Ліги націй-2026/27.

За підсумками жеребкування стали відомі пари чвертьфінальної стадії елітного дивізіону, а також суперники у стикових протистояннях за підвищення в класі та збереження місця у дивізіонах A/B і B/C.

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Перші матчі чвертьфіналів і стикових протистоянь відбудуться 25–27 березня 2027 року. Подинки-відповіді заплановані на 28–30 березня.

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Переможці чвертьфіналів зіграють у фінальному турнірі Ліги націй, який відбудеться від 9 до 13 червня 2027 року.

Чвертьфінали Ліги націй:

Норвегія — Англія

Іспанія — Франція

Нідерланди — Португалія

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Бельгія — Німеччина

Півфінали Ліги націй:

Нідерланди / Португалія — Іспанія / Франція

Бельгія / Німеччина — Норвегія / Англія

Перехідний плейоф між Лігами A та B:

Боснія і Герцеговина — Данія

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Угорщина — Сербія

Ірландія — Хорватія

Словенія — Уельс

Перехідний плейоф між Лігами B та C:

Кіпр — Північна Македонія

Естонія — Румунія

Фарерські острови — Грузія

Білорусь — Ізраїль

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є збірна Португалії, яка у фіналі попереднього розіграшу турніру в серії пенальті здолала Іспанію.

Збірна України провела нинішній розіграш Ліги націй у дивізіоні B. Суперниками підопічних Андреа Мальдери у групі стали команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. "Синьо-жовті" посіли третє місце у квартеті та залишилися у дивізіоні B на наступний сезон.

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася всіх можливих суперників у відборі Євро-2028.

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