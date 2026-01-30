Визначилися пари стикових матчів Ліги чемпіонів: результати жеребкування

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

У п'ятницю, 30 січня, відбулося жеребкування стикових матчів (1/16 фіналу) Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

До плейоф найпрестижнішого євротурніру вийшли 24 клуби.

Топ-8 загальної турнірної таблиці основного етапу Ліги чемпіонів напряму потрапили до 1/8 фіналу. Це "Арсенал" (Англія), "Баварія" (Німеччина), "Ліверпуль" (Англія), "Тоттенгем" (Англія), "Барселона" (Іспанія), "Челсі" (Англія), "Спортинг" (Португалія) та "Манчестер Сіті" (Англія).

Команди, які посіли місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Жеребкування визначило, хто з ким зіграє.

Ліга чемпіонів-2025/26: пари стикових матчів

"Бенфіка" (Португалія) – "Реал" Мадрид (Іспанія)

"Буде-Глімт" (Норвегія) – "Інтер" (Італія)

"Монако" (Франція) – ПСЖ (Франція)

"Карабах" (Азербайджан) – "Ньюкасл" (Англія)

"Галатасарай" (Туреччина) – "Ювентус" (Італія)

"Брюгге" (Бельгія) – "Атлетіко" Мадрид (Іспанія)

"Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Аталанта" (Італія)

"Олімпіакос" (Греція) – "Баєр" (Німеччина)

Перші поєдинки раунду стикових матчів (1/16 фіналу) відбудуться 17/18 лютого, а зустрічі у відповідь – 24/25 лютого.

Календар плейоф Ліги чемпіонів

Стикові матчі: 17/18 та 24/25 лютого 2026 року

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу: 27 лютого 2026 року

1/8 фіналу: 10/11 та 17/18 березня 2026 року

1/4 фіналу: 7/8 та 14/15 квітня 2026 року

1/2 фіналу: 28/29 квітня та 5/6 травня 2026 року

Фінал: 30 травня 2026 року (Будапешт)

Зазначимо, що минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

Раніше повідомлялося, що визначилися пари стикових матчів Ліги конференцій.