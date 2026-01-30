- Дата публікації
Визначилися пари стикових матчів Ліги чемпіонів: результати жеребкування
Поєдинки цієї стадії відбудуться 17/18 та 24/25 лютого.
У п'ятницю, 30 січня, відбулося жеребкування стикових матчів (1/16 фіналу) Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
До плейоф найпрестижнішого євротурніру вийшли 24 клуби.
Топ-8 загальної турнірної таблиці основного етапу Ліги чемпіонів напряму потрапили до 1/8 фіналу. Це "Арсенал" (Англія), "Баварія" (Німеччина), "Ліверпуль" (Англія), "Тоттенгем" (Англія), "Барселона" (Іспанія), "Челсі" (Англія), "Спортинг" (Португалія) та "Манчестер Сіті" (Англія).
Команди, які посіли місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Жеребкування визначило, хто з ким зіграє.
Ліга чемпіонів-2025/26: пари стикових матчів
"Бенфіка" (Португалія) – "Реал" Мадрид (Іспанія)
"Буде-Глімт" (Норвегія) – "Інтер" (Італія)
"Монако" (Франція) – ПСЖ (Франція)
"Карабах" (Азербайджан) – "Ньюкасл" (Англія)
"Галатасарай" (Туреччина) – "Ювентус" (Італія)
"Брюгге" (Бельгія) – "Атлетіко" Мадрид (Іспанія)
"Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Аталанта" (Італія)
"Олімпіакос" (Греція) – "Баєр" (Німеччина)
Перші поєдинки раунду стикових матчів (1/16 фіналу) відбудуться 17/18 лютого, а зустрічі у відповідь – 24/25 лютого.
Календар плейоф Ліги чемпіонів
Стикові матчі: 17/18 та 24/25 лютого 2026 року
Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу: 27 лютого 2026 року
1/8 фіналу: 10/11 та 17/18 березня 2026 року
1/4 фіналу: 7/8 та 14/15 квітня 2026 року
1/2 фіналу: 28/29 квітня та 5/6 травня 2026 року
Фінал: 30 травня 2026 року (Будапешт)
Зазначимо, що минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.
Раніше повідомлялося, що визначилися пари стикових матчів Ліги конференцій.