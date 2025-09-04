- Дата публікації
Визначилися півфінальні пари US Open-2025 у чоловіків і жінок
Поєдинки 1/2 фіналу американського мейджора відбудуться 5 вересня.
За підсумками матчів 1/4 фіналу US Open-2025 визначилися чвертьфінальні пари чоловічого та жіночого одиночних турнірів.
Результати матчів 1/4 фіналу US Open-2025 (чоловіки)
Їржі Легечка (Чехія) – Карлос Алькарас (Іспанія) – 4:6, 2:6, 4:6
Новак Джокович (Сербія) – Тейлор Фрітц (США) – 6:3, 7:5, 3:6, 6:4
Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – Алекс де Мінор (Австралія) – 4:6, 7:6, 7:5, 7:6
Яннік Сіннер (Італія) – Лоренцо Музетті (Італія) – 6:1, 6:4, 6:2
Результати матчів 1/4 фіналу US Open-2025 (жінки)
Джессіка Пегула (США) – Барбора Крейчикова (Чехія) – 6:3, 6:3
Маркета Вондроушова (Чехія) – Аріна Соболенко – технічна перемога (Вондроушова не вийшла на матч через пошкодження)
Кароліна Мухова (Чехія) – Наомі Осака (Японія) – 4:6, 6:7
Аманда Анісімова (США) – Іга Швьонтек (Польща) – 6:4, 6:3
Півфінальні пари US-Open 2025 (чоловіки)
Новак Джокович (Сербія) – Карлос Алькарас (Іспанія)
Яннік Сіннер (Італія) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада)
Півфінальні пари US-Open 2025 (жінки)
Аріна Соболенко – Джессіка Пегула (США)
Наомі Осака (Японія) – Аманда Анісімова (США)
Поєдинки 1/2 фіналу американського мейджора відбудуться у п'ятницю, 5 вересня.
Жіночий фінал заплановано на суботу, 6 вересня. Чоловічий фінал відбудеться в неділю, 7 вересня.
Торік чемпіонами Відкритого чемпіонату США стали італієць Яннік Сіннер і "нейтральна" тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко.
Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк встановила національний рекорд на турнірах Grand Slam.