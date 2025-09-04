ТСН у соціальних мережах

Визначилися півфінальні пари US Open-2025 у чоловіків і жінок

Поєдинки 1/2 фіналу американського мейджора відбудуться 5 вересня.

Яннік Сіннер

Яннік Сіннер / © Associated Press

За підсумками матчів 1/4 фіналу US Open-2025 визначилися чвертьфінальні пари чоловічого та жіночого одиночних турнірів.

Результати матчів 1/4 фіналу US Open-2025 (чоловіки)

Їржі Легечка (Чехія) – Карлос Алькарас (Іспанія) – 4:6, 2:6, 4:6

Новак Джокович (Сербія) – Тейлор Фрітц (США) – 6:3, 7:5, 3:6, 6:4

Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – Алекс де Мінор (Австралія) – 4:6, 7:6, 7:5, 7:6

Яннік Сіннер (Італія) – Лоренцо Музетті (Італія) – 6:1, 6:4, 6:2

Результати матчів 1/4 фіналу US Open-2025 (жінки)

Джессіка Пегула (США) – Барбора Крейчикова (Чехія) – 6:3, 6:3

Маркета Вондроушова (Чехія) – Аріна Соболенко – технічна перемога (Вондроушова не вийшла на матч через пошкодження)

Кароліна Мухова (Чехія) – Наомі Осака (Японія) – 4:6, 6:7

Аманда Анісімова (США) – Іга Швьонтек (Польща) – 6:4, 6:3

Півфінальні пари US-Open 2025 (чоловіки)

Новак Джокович (Сербія) – Карлос Алькарас (Іспанія)

Яннік Сіннер (Італія) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада)

Півфінальні пари US-Open 2025 (жінки)

Аріна Соболенко – Джессіка Пегула (США)

Наомі Осака (Японія) – Аманда Анісімова (США)

Поєдинки 1/2 фіналу американського мейджора відбудуться у п'ятницю, 5 вересня.

Жіночий фінал заплановано на суботу, 6 вересня. Чоловічий фінал відбудеться в неділю, 7 вересня.

Торік чемпіонами Відкритого чемпіонату США стали італієць Яннік Сіннер і "нейтральна" тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк встановила національний рекорд на турнірах Grand Slam.

