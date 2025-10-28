ТСН у соціальних мережах

Визначилися ще два чвертьфіналісти Кубка України з футболу

До наступного раунду турніру пройшли чернівецька "Буковина" та київський "Локомотив".

Максим Приходько
"Буковина"

"Буковина" / ФК "Буковина"

Чернівецька "Буковина" та київський "Локомотив" пробилися до чвертьфіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

В 1/8 фіналу "Буковина" обіграла тернопільську "Ниву" з рахунком 2:1, а "Локомотив" переміг вінницьку "Ниву" з рахунком 1:0.

Повне відео матчу "Буковина" – "Нива" Тернопіль

Повне відео матчу "Локомотив" – "Нива" Вінниця

Таким чином, уже відомі три чвертьфіналісти Кубка України. Раніше до 1/4 фіналу вийшов "Чернігів", у серії пенальті здолавши "Лісне".

Решта матчів 1/8 фіналу Кубка України відбудуться 29 і 30 жовтня. Головна увага буде прикута до поєдинку між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" – всеукраїнське футбольне дербі заплановане на середу, 29 жовтня, початок – о 18:00.

На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар".

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

