Визначилися ще два чвертьфіналісти Кубка України з футболу

"Буковина" / ФК "Буковина"

Чернівецька "Буковина" та київський "Локомотив" пробилися до чвертьфіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

В 1/8 фіналу "Буковина" обіграла тернопільську "Ниву" з рахунком 2:1, а "Локомотив" переміг вінницьку "Ниву" з рахунком 1:0.

Таким чином, уже відомі три чвертьфіналісти Кубка України. Раніше до 1/4 фіналу вийшов "Чернігів", у серії пенальті здолавши "Лісне".

Решта матчів 1/8 фіналу Кубка України відбудуться 29 і 30 жовтня. Головна увага буде прикута до поєдинку між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" – всеукраїнське футбольне дербі заплановане на середу, 29 жовтня, початок – о 18:00.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".