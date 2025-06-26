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Визначилися ще два учасники плейоф Клубного чемпіонату світу-2025
До 1/8 фіналу пройшли дортмундська "Боруссія" та "Флуміненсе".
Стали відомі ще два учасники плейоф Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Це німецька "Боруссія" Дортмунд і бразильський "Флуміненсе".
У матчі заключного, 3-го туру групи F "джмелі" обіграли південнокорейський "Ульсан" (1:0). Єдиний гол на 36-й хвилині забив Деніель Свенссон після передачі Джоуба Беллінгема.
У паралельному поєдинку цього квартету "Флуміненсе" зіграв унічию з південноафриканським "Мамелоді Сандаунз" (0:0).
Дортмундська "Боруссія" (7 очок) вийшла до плейоф з першого місця, а "Флуміненсе" (5 балів) – з другого. "Мамелоді Сандаунз" (4 пункти) та "Ульсан" (0) вилетіли з турніру.
В 1/8 фіналу суперниками німецького та бразильського клубів стануть команди, які фінішують на перших двох сходинках у групі E. Перед матчами останнього туру на це претендують "Рівер Плейт" (Аргентина), "Інтер" (Італія) та "Монтеррей" (Мексика).
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Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюються після зіграних поєдинків.
Раніше повідомлялося, хто вже вийшов до плейоф Клубного чемпіонату світу-2025.