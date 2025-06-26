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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Визначилися ще два учасники плейоф Клубного чемпіонату світу-2025

До 1/8 фіналу пройшли дортмундська "Боруссія" та "Флуміненсе".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Боруссія" Дортмунд

"Боруссія" Дортмунд / © Associated Press

Стали відомі ще два учасники плейоф Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Це німецька "Боруссія" Дортмунд і бразильський "Флуміненсе".

У матчі заключного, 3-го туру групи F "джмелі" обіграли південнокорейський "Ульсан" (1:0). Єдиний гол на 36-й хвилині забив Деніель Свенссон після передачі Джоуба Беллінгема.

У паралельному поєдинку цього квартету "Флуміненсе" зіграв унічию з південноафриканським "Мамелоді Сандаунз" (0:0).

Дортмундська "Боруссія" (7 очок) вийшла до плейоф з першого місця, а "Флуміненсе" (5 балів) – з другого. "Мамелоді Сандаунз" (4 пункти) та "Ульсан" (0) вилетіли з турніру.

В 1/8 фіналу суперниками німецького та бразильського клубів стануть команди, які фінішують на перших двох сходинках у групі E. Перед матчами останнього туру на це претендують "Рівер Плейт" (Аргентина), "Інтер" (Італія) та "Монтеррей" (Мексика).

На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюються після зіграних поєдинків.

Раніше повідомлялося, хто вже вийшов до плейоф Клубного чемпіонату світу-2025.

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