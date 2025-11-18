ТСН у соціальних мережах

Визначилися ще п'ять учасників ЧС-2026 від Європи

Путівки на Мундіаль здобули Іспанія, Бельгія, Швейцарія, Австрія та Шотландія.

Збірна Іспанії з футболу

Збірна Іспанії з футболу / © Associated Press

Збірні Іспанії, Бельгії, Швейцарії, Австрії та Шотландії вийшли до фінальної частини чемпіонату світу-2026 з футболу.

У матчах заключного туру групового етапу іспанці зіграли внічию з Туреччиною (2:2), бельгійці знищили Ліхтенштейн (7:0), швейцарці розійшлися нічиєю з Косовом (1:1), австрійці розписали нічию з Боснією та Герцеговиною (1:1), а шотландці перемогли Данію (4:2).

Таким чином, уже відомі всі 12 переможців груп, які напряму відібралися на ЧС-2026.

Ще чотири путівки на Мундіаль будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішували нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Жеребкування плейоф відбору на ЧС-2026 відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом. Зокрема своїх суперників дізнається і збірна України.

Плейоф складатиметься з одноматчевих півфіналів та фіналів. Поєдинки відбудуться у березні 2026 року.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

