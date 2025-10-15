Визначилися ще п'ять збірних-учасниць чемпіонату світу-2026 з футболу

Збірна ПАР / © Associated Press

Ще п'ять збірних кваліфікувалися до фінальної частини чемпіонату світу-2026 з футболу. Це команди ПАР, Кот-д'Івуару, Сенегалу, Катару та Саудівської Аравії.

У заключних матчах африканської кваліфікації ЧС-2026 збірна ПАР розгромила команду Руанди (3:0), Сенегал розбив Мавританію (4:0), а Кот-д'Івуар завдав поразки Кенії (3:0).

Це дозволило збірними ПАР, Кот-д'Івуару та Сенегалу виграти свої відбіркові групи та завоювати прямі путівки на прийдешній Мундіаль.

Раніше це зробили інші шість збірних з Африки: Марокко, Туніс, Єгипет, Алжир, Гана та Кабо-Верде.

Тим часом у заключних матчах азійської кваліфікації участь у ЧС-2026 забезпечили собі Катар і Саудівська Аравія. Катарці обіграли команду ОАЕ (2:1), а саудівці зіграли внічию з Іраком (0:0).

Це дозволило збірним Катару та Саудівської Аравії фінішувати на перших місцях у своїх групах і таким чином пробитися на Мундіаль.

Раніше це зробили ще шість збірних з азійського відбору: Японія, Іран, Узбекистан, Йорданія, Південна Корея та Австралія.

Загалом уже відомі 28 з 48 збірних, які візьмуть участь у ЧС-2026.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.