- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 140
- Час на прочитання
- 2 хв
Визначилися ще три учасники основного раунду Ліги чемпіонів
"Сабах", ЛАСК та "Буде-Глімт" вибороли право зіграти в основному етапі найпрестижнішого єврокубка.
Визначилися ще три учасники основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.
Право зіграти в основному етапі найпрестижнішого єврокубка вибороли азербайджанський "Сабах", австрійський ЛАСК та норвезький "Буде-Глімт".
"Сабах", який було засновано 2017 року, вперше в історії вийшов до основного етапу Ліги чемпіонів. У раунді плейоф кваліфікації азербайджанська команда здолала ізраїльський "Хапоель" Беер-Шева.
Після виїзної поразки 1:2 у першому матчі "Сабах" виграв домашній поєдинок-відповідь з рахунком 5:2 за підсумками екстратаймів і пройшов далі із загальним рахунком 6:4.
ЛАСК також вперше в історії пробився до основного етапу Ліги чемпіонів — австрійський клуб здійснив шалений камбек у протистоянні з шотландським "Селтіком".
"Кельти" виграли перший матч удома з рахунком 3:0 і навіть відкрили рахунок у гостьовому поєдинку-відповіді. Однак далі ЛАСК оформив суперкамбек — забив чотири м'ячі, перевівши гру до екстратаймів (4:4 за сумою двох зустрічей), де п'ятим голом вирвав путівку до основного раунду Ліги чемпіонів (5:4).
"Буде-Глімт", який минулого сезону добряче пошумів у Лізі чемпіонів, без проблем оформив вихід до основного раунду поточного розіграшу турніру.
Після виїзної перемоги над нідерландським "Неймегеном" (3:1) у першій зустрічі норвезький клуб повторно обіграв суперника (3:0) і пройшов до основного етапу ЛЧ із загальним рахунком 6:1.
Володарі чотирьох останніх путівок до основного раунду Ліги чемпіонів визначаться у середу, 26 серпня, коли відбудуться матчі-відповіді в парах АЕК Афіни (Греція) — "Левськи" (Болгарія), "Вікінг" (Норвегія) — "Динамо" Загреб (Хорватія), "Цельє" (Словенія) — "Слован" Братислава (Словаччина) та "Ліон" (Франція) — "Фенербахче" (Туреччина).
Жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів відбудеться у четвер, 27 серпня. Початок церемонії — о 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, Україна також матиме свого представника в основному раунді найпрестижнішого євротурніру — пряму путівку отримав чемпіон країни — донецький "Шахтар".