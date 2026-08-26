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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Визначилися ще три учасники основного раунду Ліги чемпіонів

"Сабах", ЛАСК та "Буде-Глімт" вибороли право зіграти в основному етапі найпрестижнішого єврокубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Сабах"

"Сабах" / facebook.com/sabahfc.az

Визначилися ще три учасники основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Право зіграти в основному етапі найпрестижнішого єврокубка вибороли азербайджанський "Сабах", австрійський ЛАСК та норвезький "Буде-Глімт".

"Сабах", який було засновано 2017 року, вперше в історії вийшов до основного етапу Ліги чемпіонів. У раунді плейоф кваліфікації азербайджанська команда здолала ізраїльський "Хапоель" Беер-Шева.

Після виїзної поразки 1:2 у першому матчі "Сабах" виграв домашній поєдинок-відповідь з рахунком 5:2 за підсумками екстратаймів і пройшов далі із загальним рахунком 6:4.

ЛАСК також вперше в історії пробився до основного етапу Ліги чемпіонів — австрійський клуб здійснив шалений камбек у протистоянні з шотландським "Селтіком".

"Кельти" виграли перший матч удома з рахунком 3:0 і навіть відкрили рахунок у гостьовому поєдинку-відповіді. Однак далі ЛАСК оформив суперкамбек — забив чотири м'ячі, перевівши гру до екстратаймів (4:4 за сумою двох зустрічей), де п'ятим голом вирвав путівку до основного раунду Ліги чемпіонів (5:4).

"Буде-Глімт", який минулого сезону добряче пошумів у Лізі чемпіонів, без проблем оформив вихід до основного раунду поточного розіграшу турніру.

Після виїзної перемоги над нідерландським "Неймегеном" (3:1) у першій зустрічі норвезький клуб повторно обіграв суперника (3:0) і пройшов до основного етапу ЛЧ із загальним рахунком 6:1.

Володарі чотирьох останніх путівок до основного раунду Ліги чемпіонів визначаться у середу, 26 серпня, коли відбудуться матчі-відповіді в парах АЕК Афіни (Греція) — "Левськи" (Болгарія), "Вікінг" (Норвегія) — "Динамо" Загреб (Хорватія), "Цельє" (Словенія) — "Слован" Братислава (Словаччина) та "Ліон" (Франція) — "Фенербахче" (Туреччина).

Жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів відбудеться у четвер, 27 серпня. Початок церемонії — о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, Україна також матиме свого представника в основному раунді найпрестижнішого євротурніру — пряму путівку отримав чемпіон країни — донецький "Шахтар".

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