Визначилися усі суперники збірної України на ЧС-2026 з хокею

Збірна України з хокею / © facebook.com/fhu.com.ua

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Збірна України з хокею дізналася усіх своїх суперників на чемпіонаті світу-2026 у дивізіоні ІА (другий за силою – прим.).

Сталося це за підсумками матчів заключного туру групового етапу ЧС-2025 в елітному дивізіоні.

Останніми учасниками ЧС-2026 у дивізіоні ІА стали Франція та Казахстан, які вилетіли з елітного дивізіону, посівши останні місця у своїх групах.

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Крім них, суперниками "синьо-жовтих" будуть Японія, Польща (цього року зберегли прописку у дивізіоні IA, як і Україна), а також Литва, яка виграла ЧС-2025 у дивізіоні IB (третій за престижністю – прим.) і виборола підвищення у класі.

Усі учасники ЧС-2026 у дивізіоні IA: Україна, Японія, Польща, Литва, Франція, Казахстан.

Нагадаємо, цієї весни збірна України посіла третє місце на ЧС-2025 з хокею у дивізіоні ІА. "Синьо-жовті" були близькими до першого за 18 років виходу до еліти, але у вирішальному останньому матчі програли Японії.

У підсумку українці (9 очок) не зуміли підвищитися у класі. До елітного дивізіону вийшли Велика Британія (12 балів) та Італія (10 пунктів), які посіли перше та друге місця відповідно в підсумковій турнірній таблиці.

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