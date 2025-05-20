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Визначилися усі суперники збірної України на ЧС-2026 з хокею
Наступний чемпіонат світу з хокею "синьо-жовті" проведуть у другому за престижністю дивізіоні.
Збірна України з хокею дізналася усіх своїх суперників на чемпіонаті світу-2026 у дивізіоні ІА (другий за силою – прим.).
Сталося це за підсумками матчів заключного туру групового етапу ЧС-2025 в елітному дивізіоні.
Останніми учасниками ЧС-2026 у дивізіоні ІА стали Франція та Казахстан, які вилетіли з елітного дивізіону, посівши останні місця у своїх групах.
Крім них, суперниками "синьо-жовтих" будуть Японія, Польща (цього року зберегли прописку у дивізіоні IA, як і Україна), а також Литва, яка виграла ЧС-2025 у дивізіоні IB (третій за престижністю – прим.) і виборола підвищення у класі.
Усі учасники ЧС-2026 у дивізіоні IA: Україна, Японія, Польща, Литва, Франція, Казахстан.
Нагадаємо, цієї весни збірна України посіла третє місце на ЧС-2025 з хокею у дивізіоні ІА. "Синьо-жовті" були близькими до першого за 18 років виходу до еліти, але у вирішальному останньому матчі програли Японії.
У підсумку українці (9 очок) не зуміли підвищитися у класі. До елітного дивізіону вийшли Велика Британія (12 балів) та Італія (10 пунктів), які посіли перше та друге місця відповідно в підсумковій турнірній таблиці.