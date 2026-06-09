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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
243
Час на прочитання
2 хв

Визначилися всі клуби-учасники УПЛ сезону-2026/27

У новому сезоні елітного дивізіону чемпіонату України з футболу виступатимуть 16 команд.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Лівий Берег"

"Лівий Берег" / facebook.com/fclbkyiv

Визначилися всі клуби-учасники української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

У новому розіграші чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні виступатимуть 16 команд, серед них — три клуби, які піднялися з Першої ліги за підсумками сезону-2025/26 або після перехідних матчів.

За підсумками сезону-2025/26 з еліти напряму вилетіли "Полтава" та "Рух", який відмовився від участі в перехідних матчах.

Також понизилися у класі "Олександрія", яка в перехідному плейоф поступилася бронзовому призеру Першої ліги — "Лівому Берегу".

Прямі путівки до УПЛ здобули "Буковина" та "Чорноморець", які посіли перше та друге місця в Першій лізі відповідно.

А ось "Кудрівка" зберегла прописку в УПЛ, у перехідних матчах здолавши у серії пенальті "Агробізнес", який фінішував четвертим у Першій лізі.

Усі учасники сезону УПЛ-2026/27

  • "Шахтар" Донецьк

  • ЛНЗ Черкаси

  • "Полісся" Житомир

  • "Динамо" Київ

  • "Металіст 1925" Харків

  • "Колос" Ковалівка

  • "Кривбас" Кривий Ріг

  • "Зоря" Луганськ

  • "Карпати" Львів

  • "Епіцентр" Кам'янець-Подільський

  • "Верес" Рівне

  • "Оболонь" Київ

  • "Кудрівка"

  • "Буковина" Чернівці

  • "Чорноморець" Одеса

  • "Лівий Берег" Київ

Нагадаємо, чемпіоном УПЛ-2025/26 став "Шахтар". Донеччани здобули "золото" чемпіонату України 16-й раз в історії та впритул наблизилися за цим показником до "Динамо", яке є рекордсменом за виграними титулами (17).

Крім того, "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Також ми розповідали, що "Динамо" дізналося потенційних суперників на старті кваліфікації Ліги Європи.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
243
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