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Визначилися всі клуби-учасники УПЛ сезону-2026/27
У новому сезоні елітного дивізіону чемпіонату України з футболу виступатимуть 16 команд.
Визначилися всі клуби-учасники української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.
У новому розіграші чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні виступатимуть 16 команд, серед них — три клуби, які піднялися з Першої ліги за підсумками сезону-2025/26 або після перехідних матчів.
За підсумками сезону-2025/26 з еліти напряму вилетіли "Полтава" та "Рух", який відмовився від участі в перехідних матчах.
Також понизилися у класі "Олександрія", яка в перехідному плейоф поступилася бронзовому призеру Першої ліги — "Лівому Берегу".
Прямі путівки до УПЛ здобули "Буковина" та "Чорноморець", які посіли перше та друге місця в Першій лізі відповідно.
А ось "Кудрівка" зберегла прописку в УПЛ, у перехідних матчах здолавши у серії пенальті "Агробізнес", який фінішував четвертим у Першій лізі.
Усі учасники сезону УПЛ-2026/27
"Шахтар" Донецьк
ЛНЗ Черкаси
"Полісся" Житомир
"Динамо" Київ
"Металіст 1925" Харків
"Колос" Ковалівка
"Кривбас" Кривий Ріг
"Зоря" Луганськ
"Карпати" Львів
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Верес" Рівне
"Оболонь" Київ
"Кудрівка"
"Буковина" Чернівці
"Чорноморець" Одеса
"Лівий Берег" Київ
Нагадаємо, чемпіоном УПЛ-2025/26 став "Шахтар". Донеччани здобули "золото" чемпіонату України 16-й раз в історії та впритул наблизилися за цим показником до "Динамо", яке є рекордсменом за виграними титулами (17).
Крім того, "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.
Також ми розповідали, що "Динамо" дізналося потенційних суперників на старті кваліфікації Ліги Європи.