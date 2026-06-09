Визначилися всі клуби-учасники УПЛ сезону-2026/27

"Лівий Берег" / facebook.com/fclbkyiv

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Визначилися всі клуби-учасники української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

У новому розіграші чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні виступатимуть 16 команд, серед них — три клуби, які піднялися з Першої ліги за підсумками сезону-2025/26 або після перехідних матчів.

За підсумками сезону-2025/26 з еліти напряму вилетіли "Полтава" та "Рух", який відмовився від участі в перехідних матчах.

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Також понизилися у класі "Олександрія", яка в перехідному плейоф поступилася бронзовому призеру Першої ліги — "Лівому Берегу".

Прямі путівки до УПЛ здобули "Буковина" та "Чорноморець", які посіли перше та друге місця в Першій лізі відповідно.

А ось "Кудрівка" зберегла прописку в УПЛ, у перехідних матчах здолавши у серії пенальті "Агробізнес", який фінішував четвертим у Першій лізі.

Усі учасники сезону УПЛ-2026/27

"Шахтар" Донецьк

ЛНЗ Черкаси

"Полісся" Житомир

"Динамо" Київ

"Металіст 1925" Харків

"Колос" Ковалівка

"Кривбас" Кривий Ріг

"Зоря" Луганськ

"Карпати" Львів

"Епіцентр" Кам'янець-Подільський

"Верес" Рівне

"Оболонь" Київ

"Кудрівка"

"Буковина" Чернівці

"Чорноморець" Одеса

"Лівий Берег" Київ

Нагадаємо, чемпіоном УПЛ-2025/26 став "Шахтар". Донеччани здобули "золото" чемпіонату України 16-й раз в історії та впритул наблизилися за цим показником до "Динамо", яке є рекордсменом за виграними титулами (17).

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Крім того, "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Також ми розповідали, що "Динамо" дізналося потенційних суперників на старті кваліфікації Ліги Європи.

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