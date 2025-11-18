ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
953
Час на прочитання
2 хв

Визначилися всі можливі суперники збірної України у плейоф відбору на ЧС-2026

Жеребкування плейоф відбору ЧС-2026 відбудеться 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

Стало відомо, з ким може зіграти збірна України у плейоф відбору до чемпіонату світу-2026 з футболу.

Завдяки високому рейтингу ФІФА команда Сергія Реброва під час жеребкування буде в першому кошику, що дозволить їй уникнути матчів з найсильнішими суперниками, такими як Італія, Туреччина та Данія.

Згідно з регламентом, у півфіналі плейоф збірні з першого кошика гратимуть з командами четвертого, а команди другого кошика – проти збірних із третього.

Тож збірна України у півфіналі плейоф зіграє проти команди з четвертого кошика: Швеції, Румунії, Північної Ірландії або Північної Македонії.

Із ким саме доведеться зустрітися "синьо-жовтим" буде визначено під час жеребкування плейоф відбору ЧС-2026, яке відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Якщо збірна України вийде до фіналу плейоф, то позмагається за путівку на Мундіаль проти одного з переможців півфіналів між командами з другого та третього кошика.

Склад учасників плейоф відбору до ЧС-2026

Кошик 1: Україна, Італія, Туреччина, Данія

Кошик 2: Польща, Уельс, Чехія, Словаччина

Кошик 3: Ірландія, Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово

Кошик 4: Румунія, Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія

Протистояння плейоф відбору на ЧС-2026 складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. Ігри відбудуться 26 і 31 березня 2026 року.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Нагадаємо, два основні футболісти збірної України пропустять півфінал плейоф відбору ЧС-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
953
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie