Визначилися всі можливі суперники збірної України у плейоф відбору на ЧС-2026

Збірна України з футболу / © УАФ

Стало відомо, з ким може зіграти збірна України у плейоф відбору до чемпіонату світу-2026 з футболу.

Завдяки високому рейтингу ФІФА команда Сергія Реброва під час жеребкування буде в першому кошику, що дозволить їй уникнути матчів з найсильнішими суперниками, такими як Італія, Туреччина та Данія.

Згідно з регламентом, у півфіналі плейоф збірні з першого кошика гратимуть з командами четвертого, а команди другого кошика – проти збірних із третього.

Тож збірна України у півфіналі плейоф зіграє проти команди з четвертого кошика: Швеції, Румунії, Північної Ірландії або Північної Македонії.

Із ким саме доведеться зустрітися "синьо-жовтим" буде визначено під час жеребкування плейоф відбору ЧС-2026, яке відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Якщо збірна України вийде до фіналу плейоф, то позмагається за путівку на Мундіаль проти одного з переможців півфіналів між командами з другого та третього кошика.

Склад учасників плейоф відбору до ЧС-2026

Кошик 1: Україна, Італія, Туреччина, Данія

Кошик 2: Польща, Уельс, Чехія, Словаччина

Кошик 3: Ірландія, Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово

Кошик 4: Румунія, Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія

Протистояння плейоф відбору на ЧС-2026 складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. Ігри відбудуться 26 і 31 березня 2026 року.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Нагадаємо, два основні футболісти збірної України пропустять півфінал плейоф відбору ЧС-2026.