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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Визначилися всі потенційні суперники "Динамо" на старті кваліфікації Ліги чемпіонів

"Біло-сині" розпочнуть виступи в найпрестижнішому єврокубку з другого відбіркового раунду.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

Стали відомі всі можливі суперники київського "Динамо" на старті кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Команда Олександра Шовковського, яка стала чемпіоном УПЛ-2024/25, розпочне виступи в найпрестижнішому єврокубку з другого відбіркового раунду.

"Біло-сині" намагатимуться пробитися до основної стадії турніру "шляхом чемпіонів". У 2-му кваліфікаційному раунді "Динамо" буде сіяним.

Потенційні суперники "Динамо" в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів: "Рієка" (Хорватія), "Жальгіріс" (Литва), "Пафос" (Кіпр), РФШ (Латвія), "Зрінські" (Боснія та Герцеговина), "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар), КуПС (Фінляндія), "Нью-Сейнтс" (Уельс), "Дріта" (Косово), "Брейдаблік" (Ісландія), "Лінфілд" (Північна Ірландія), "Будучность" (Чорногорія).

Матчі другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів відбудуться 22/23 та 29/30 липня. Жеребкування цієї стадії заплановане на 18 червня.

Якщо "Динамо" пройде другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, то гарантовано матиме єврокубкову осінь – потрапить щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.

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