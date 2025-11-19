Визначилися всі учасники міжконтинентального плейоф відбору на ЧС-2026

Збірна Ямайки / © Associated Press

Реклама

Після завершення кваліфікаційних матчів чемпіонату-світу 2026 в зоні Північної та Центральної Америки визначилися всі учасники міжконтинентального плейоф за право виступити на прийдешньому Мундіалі.

У міжконтинентальному плейоф візьмуть участь шість збірних, які не змогли здобути прямі путівки через відбіркові турніри на своїх континентах. Це Ірак, ДР Конго, Ямайка, Суринам, Болівія та Нова Каледонія.

Список учасників міжконтинентального плейоф:

Реклама

Ірак – переможець плейоф азіатської кваліфікації

ДР Конго – переможець плейоф африканської кваліфікації

Ямайка – перша найкраща команда, яка посіла друге місце у групі третього раунду кваліфікації Північної та Центральної Америки

Суринам – друга найкраща команда, яка посіла друге місце у групі третього раунду кваліфікації Північної та Центральної Америки

Болівія – сьома команда у кваліфікації Південної Америки

Нова Каледонія – команда, яка програла у третьому раунді кваліфікації Океанії

Шість учасників міжконтинентального плейоф будуть розділені на дві сітки: сіяні стартують одразу з фіналу, несіяні – з півфіналу.

Ірак і ДР Конго завдяки вищим місцям у рейтингу ФІФА отримають статус сіяних і автоматично потраплять до фіналу міжконтинентального плейоф. Ямайка, Суринам, Болівія і Нова Каледонія – несіяні, тому стартуватимуть з півфіналу.

Жеребкування міжконтинентального плейоф відбудеться 20 листопада, а матчі заплановано на березень 2026 року в двох містах Мексики: Гвадалахарі та Монтерреї.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.