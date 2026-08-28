Визначилися всі учасники основного етапу Ліги Європи та Ліги конференцій: кошики для жеребу

Ліга Європи / © Associated Press

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Після завершення матчів кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій сезону-2026/27 стали відомі всі учасники основного раунду турнірів та їхній розподіл по кошиках.

Перед жеребкуванням основного етапу Ліги Європи 36 учасників було розподілено на 4 кошики по 9 команд відповідно до клубного рейтингу. Кожен клуб отримає по два суперники з кожного кошика і загалом проведе 8 матчів в основному раунді — чотири поєдинки вдома і стільки ж на виїзді.

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Перед жеребкуванням основного раунду Ліги конференцій 36 учасників було розподілено на 6 кошиків по 6 команд відповідно до клубного рейтингу. Кожен клуб отримає по одному супернику з кожного кошика і загалом проведе 6 матчів в основному етапі — три поєдинки вдома і стільки ж на виїзді.

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Кошики для жеребкування основної стадії Ліги Європи

Кошик 1. "Баєр" (Німеччина), "Бенфіка" (Португалія), "Ювентус" (Італія), "Мілан" (Італія), "Ліон" (Франція), "АЗ Алкмар" (Нідерланди), "Олімпіакос" (Греція), "Реал Сосьєдад" (Іспанія), "Марсель" (Франція)

Кошик 2. "Ференцварош" (Угорщина), "Вікторія" Пльзень (Чехія), "Юніон Сент-Жилуаз" (Бельгія), "Динамо" Загреб (Хорватія), "Зальцбург" (Австрія), "Селтік" (Шотландія), "Спарта" Прага (Чехія), "Ренн" (Франція), "Андерлехт" (Бельгія)

Кошик 3. "Штурм" (Австрія), "Лех" (Польща), "Крістал Пелас" (Англія), "Борнмут" (Англія), "Сандерленд" (Англія), "Цельє" (Словенія), "Ягеллонія" (Польща), "Омонія" (Кіпр), "Сельта" (Іспанія)

Кошик 4. "Гоффенхайм" (Німеччина), "Бешикташ" (Туреччина), "Торренсе" (Португалія), "Хапоель Беер-Шева" (Ізраїль), "НЕК Неймеген" (Нідерланди), ОФІ (Греція), "Ліллестрем" (Норвегія), "Левськи" (Болгарія), "Арарат-Вірменія" (Вірменія)

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Кошики для жеребкування основної стадії Ліги конференцій

Кошик 1. "Аталанта" (Італія), "Брага" (Португалія), "Аякс" (Нідерланди), "Фрайбург" (Німеччина), "Монако" (Франція), "Копенгаген" (Данія)

Кошик 2. "Мідтьюлланд" (Данія), "Црвена Звезда" (Сербія), "Гент" (Бельгія), "Панатинаїкос" (Греція), "Пафос" (Кіпр), "Брайтон" (Англія)

Кошик 3. "Лугано" (Швейцарія), "Хетафе" (Іспанія), КуПС (Фінляндія), "Твенте" (Нідерланди), "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар), "Борац" Баня-Лука (Боснія і Герцеговина)

Кошик 4. "Сент-Трюйден" (Бельгія), "Бранн" (Норвегія), "Хартс" (Шотландія), "Кайрат" (Казахстан), "Трабзонспор" (Туреччина), "Університатя Крайова" (Румунія)

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Кошик 5. "Рига" (Латвія), "Хайдук" (Хорватія), "Яблонець" (Чехія), "Нордшелланд" (Данія), "Орхус" (Данія), "Інтер Ескальдес" (Андорра)

Кошик 6. "Тун" (Швейцарія), ЦСКА Софія (Болгарія), "Кауно" Жальгіріс (Литва), "М'єльбю" (Швеція), "Іберія 1999" (Грузія), "Егнатія" (Албанія)

Жеребкування основного раунду Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться у Монако у п'ятницю, 28 серпня, о 14:00 та 14:30 за київським часом відповідно.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" дізнався суперників в основному раунді Ліги чемпіонів.

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