Визначилися всі учасники основної стадії Ліги конференцій: потенційні суперники "Динамо" і "Шахтаря"

"Шахтар" і "Динамо" дізнаються суперників в основному раунді Ліги конференцій / © ФК Динамо Київ

Стали відомі всі учасники основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26.

В основній стадії третього за престижністю євротурніру зіграють 36 клубів, серед яких два представники України – київське "Динамо" та донецький "Шахтар".

"Біло-сині" потрапили до основної стадії Ліги конференцій після того, як в раунді плейоф відбору Ліги Європи за сумою двох матчів поступилися ізраїльському "Маккабі" Тель-Авів (1:3, 1:0).

"Гірники" здобули право виступити в основному етапі Ліги конференцій завдяки перемозі над швейцарським "Серветтом" (1:1, 2:1 за підсумками екстратаймів) в раунді плейоф відбору цього турніру.

Жеребкування основного раунду Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 29 серпня, о 14:00 за київським часом.

Перед жеребом усі команди було поділено на шість кошиків, відповідно до рейтингу УЄФА. "Шахтар" опинився в першому кошику, "Динамо" – у другому. Кожен клуб отримає по одному супернику з кожного кошика.

В основному раунді Ліги конференцій кожен учасник зіграє проти шести різних суперників – три матчі вдома і три на виїзді.

Зазначимо, що "Динамо" та "Шахтар" не можуть зіграти між собою в основному етапі Ліги конференцій, оскільки УЄФА розводить клуби з однієї країни.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Всі учасники основної стадії Ліги конференцій

Перший кошик

Фіорентина (Італія)

АЗ Алкмар (Нідерланди)

Шахтар (Україна)

Слован (Словаччина)

Рапід (Австрія)

Легія (Польща)

Другий кошик

Спарта (Чехія)

Динамо Київ (Україна)

Крістал Пелас (Англія)

Лех Познань (Польща)

Райо Вальєкано (Іспанія)

Шемрок Роверс (Ірландія)

Третій кошик

Омонія (Кіпр)

Майнц (Німеччина)

Страсбур (Франція)

Ягеллонія (Польща)

Цельє (Словенія)

Рієка (Хорватія)

Четвертий кошик

Зріньські (Боснія і Герцеговина)

Лінколь Ред Імпс (Гібралтар)

КуПС (Фінляндія)

АЕК Афіни (Греція)

Абердін (Шотландія)

Дріта (Косово)

П'ятий кошик

Брейдаблік (Ісландія)

Сігма (Чехія)

Самсунспор (Туреччина)

Ракув (Польща)

АЕК Ларнака (Кіпр)

Шкендія (Північна Македонія)

Шостий кошик

Геккен (Швеція)

Лозанна (Швейцарія)

Університатя (Румунія)

Хамрун Спартанс (Мальта)

Ноа (Вірменія)

Шелбурн (Ірландія)

Календар турів основної стадії Ліги конференцій

1-й тур: 2 жовтня 2025 року

2-й тур: 23 жовтня 2025 року

3-й тур: 6 листопада 2025 року

4-й тур: 27 листопада 2025 року

5-й тур: 11 грудня 2025 року

6-й тур: 18 грудня 2025 року

Календар плейоф Ліги конференцій

Стикові матчі: 19 та 26 лютого 2026 року

1/8 фіналу: 12 та 19 березня 2026 року

Чвертьфінали: 9 та 16 квітня 2026 року

Півфінали: 30 квітня та 7 травня 2026 року

Фінал: 27 травня 2026 року (Лейпциг, Німеччина)

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).