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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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242
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Визначився чемпіон Roland Garros-2026

Александер Звєрєв виграв перший титул Grand Slam у кар'єрі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Александер Звєрєв

Александер Звєрєв / © Associated Press

Німецький тенісист Александер Звєрєв (№3 ATP) став чемпіоном Roland Garros-2026 у чоловічому одиночному розряді.

У фіналі ґрунтового мейджора 29-річний німець обіграв 24-річного італійця Флавіо Коболлі (№14 ATP) — 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1.

Звєрєв уперше в кар'єрі виграв титул Grand Slam. Три попередні фінали мейджорів він програв — на US Open-2020, Roland Garros-2024 і Australian Open-2025.

Коболлі вперше в кар'єрі дійшов до фіналу на рівні Grand Slam.

Раніше повідомлялося, що визначилася чемпіонка Roland Garros-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
242
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