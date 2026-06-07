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Визначився чемпіон Roland Garros-2026
Александер Звєрєв виграв перший титул Grand Slam у кар'єрі.
Німецький тенісист Александер Звєрєв (№3 ATP) став чемпіоном Roland Garros-2026 у чоловічому одиночному розряді.
У фіналі ґрунтового мейджора 29-річний німець обіграв 24-річного італійця Флавіо Коболлі (№14 ATP) — 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1.
Звєрєв уперше в кар'єрі виграв титул Grand Slam. Три попередні фінали мейджорів він програв — на US Open-2020, Roland Garros-2024 і Australian Open-2025.
Коболлі вперше в кар'єрі дійшов до фіналу на рівні Grand Slam.
Раніше повідомлялося, що визначилася чемпіонка Roland Garros-2026.
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