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Визначився другий новачок УПЛ сезону-2025/26 та всі учасники перехідних матчів
"Полтава" слідом за "Епіцентром" вперше в історії вийшла до елітного дивізіону.
Визначився другий новачок української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Ним став футбольний клуб "Полтава".
За підсумками останнього туру чемпіонської групи Першої ліги полтавці з 41 очком посіли друге місце у турнірній таблиці та підвищилися у класі.
"Полтава" напряму вийшла до УПЛ слідом за "Епіцентром" (53 бали), який став чемпіоном Першої ліги.
"Епіцентр" та "Полтава" вперше в історії отримали право грати в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу.
Також визначилися всі учасники перехідних матчів за право виступати в УПЛ у сезоні-2025/26. Це "Ворскла", "Лівий Берег", "Кудрівка" та "Металіст 1925".
"Ворскла" (13-те місце в УПЛ) зіграє проти "Кудрівки" (4-та сходинка Першої ліги), а "Лівий Берег" (14-та позиція в УПЛ) зустрінеться з "Металістом 1925", який став третім у Першій лізі.
Плейоф за право участі в УПЛ-2025/26 відбудеться у форматі двоматчевих протистоянь. Перші поєдинки заплановано на 29 травня, ігри у відповідь – 1 червня.
Перехідні матчі за право грати в УПЛ сезону-2025/26
29 травня
"Кудрівка" – "Ворскла"
"Лівий Берег" – "Металіст 1925"
1 червня
"Ворскла" – "Кудрівка"
"Металіст 1925" – "Лівий Берег"
Нагадаємо, напряму до Першої ліги вилетіли "Чорноморець" та "Інгулець", які посіли останні місця за підсумками сезону УПЛ-2024/25.