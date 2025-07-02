Визначився останній чвертьфіналіст Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу (відео)

"Боруссія" Дортмунд / © Associated Press

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Дортмундська "Боруссія" – останній чвертьфіналіст Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. В матчі 1/8 фіналу, який відбувся на арені "Mercedes-Benz Stadium" в Атланті, німецький клуб здолав мексиканський "Монтеррей" з рахунком 2:1 .

Перемогу "джмелям" приніс дубль гвінейського нападника Серу Гірассі, який відзначився голами на 14-й і 24-й хвилинах зустрічі. Обидва рази йому асистував Карім Адеємі.

Серхіо Рамос і партнери скоротили відставання на початку другого тайму – на 48-й хвилині точного удару завдав Херман Бертраме з передачі Еріка Агірре.

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Утім, це не завадило підопічним Ніко Ковача втримати переможний результат і вийти до чвертьфіналу.

Огляд матчу "Боруссія" Дортмунд – "Монтеррей"

Суперником дортмундців у чвертьфіналі стане мадридський "Реал", який в 1/8 фіналу здолав туринський "Ювентус" (1:0). Поєдинок відбудеться у суботу, 5 липня, о 23:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, хто вийшов до 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.

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