ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1164
Час на прочитання
1 хв

Визначився останній чвертьфіналіст Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу (відео)

Ним стала дортмундська "Боруссія", яка обіграла мексиканський "Монтеррей".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Боруссія" Дортмунд

"Боруссія" Дортмунд / © Associated Press

Дортмундська "Боруссія" – останній чвертьфіналіст Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. В матчі 1/8 фіналу, який відбувся на арені "Mercedes-Benz Stadium" в Атланті, німецький клуб здолав мексиканський "Монтеррей" з рахунком 2:1.

Перемогу "джмелям" приніс дубль гвінейського нападника Серу Гірассі, який відзначився голами на 14-й і 24-й хвилинах зустрічі. Обидва рази йому асистував Карім Адеємі.

Серхіо Рамос і партнери скоротили відставання на початку другого тайму – на 48-й хвилині точного удару завдав Херман Бертраме з передачі Еріка Агірре.

Утім, це не завадило підопічним Ніко Ковача втримати переможний результат і вийти до чвертьфіналу.

Огляд матчу "Боруссія" Дортмунд – "Монтеррей"

Суперником дортмундців у чвертьфіналі стане мадридський "Реал", який в 1/8 фіналу здолав туринський "Ювентус" (1:0). Поєдинок відбудеться у суботу, 5 липня, о 23:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, хто вийшов до 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie