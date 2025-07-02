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Визначився останній чвертьфіналіст Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу (відео)
Ним стала дортмундська "Боруссія", яка обіграла мексиканський "Монтеррей".
Дортмундська "Боруссія" – останній чвертьфіналіст Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. В матчі 1/8 фіналу, який відбувся на арені "Mercedes-Benz Stadium" в Атланті, німецький клуб здолав мексиканський "Монтеррей" з рахунком 2:1.
Перемогу "джмелям" приніс дубль гвінейського нападника Серу Гірассі, який відзначився голами на 14-й і 24-й хвилинах зустрічі. Обидва рази йому асистував Карім Адеємі.
Серхіо Рамос і партнери скоротили відставання на початку другого тайму – на 48-й хвилині точного удару завдав Херман Бертраме з передачі Еріка Агірре.
Утім, це не завадило підопічним Ніко Ковача втримати переможний результат і вийти до чвертьфіналу.
Огляд матчу "Боруссія" Дортмунд – "Монтеррей"
Суперником дортмундців у чвертьфіналі стане мадридський "Реал", який в 1/8 фіналу здолав туринський "Ювентус" (1:0). Поєдинок відбудеться у суботу, 5 липня, о 23:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, хто вийшов до 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.
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