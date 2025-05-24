Визначився останній новачок АПЛ сезону-2025/26: хто здобув підвищення у класі

"Шеффілд Юнайтед" – "Сандерленд" / © facebook.com/sunderlandafc

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Став відомий третій клуб, який піднявся з Чемпіоншипу (другого за силою англійського дивізіону – прим.) до англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) за підсумками сезону-2024/25.

Ним став "Сандерленд", який у фіналі плейоф за вихід до елітного дивізіону обіграв "Шеффілд Юнайтед". Матч на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершився з рахунком 1:2 .

На 25-й хвилині "Шеффілд Юнайтед" відкрив рахунок у поєдинку зусиллями Тайріза Кемпбелла.

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Однак у другому таймі "чорні коти" оформили камбек. На 76-й хвилині рахунок зрівняв Елієзер Маєнда, а в компенсований час, на 90+5-й хвилині, переможний гол забив Том Вотсон.

Таким чином, "Сандерленд" виступатиме в АПЛ вперше від сезону 2016/17.

Раніше прямі путівки до АПЛ здобули "Лідс" та "Бернлі", які фінішували у топ-2 турнірної таблиці Чемпіоншипу.

До Чемпіоншипу за підсумками сезону АПЛ-2024/25 вилетіли три найгірші команди – "Іпсвіч", "Лестер" і "Саутгемптон".

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