- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 118
- Час на прочитання
- 1 хв
Визначився останній півфіналіст Кубка України з футболу
"Чернігів" у серії пенальті здолав "Фенікс-Маріуполь".
"Чернігів" вийшов до півфіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.
У матчі 1/4 фіналу чернігівський клуб здолав "Фенікс-Маріуполь". Обидва клуби виступають у Першій лізі.
Основний час поєдинку завершився без голів — 0:0. Згідно з регламентом, далі одразу пробивалася серія пенальті — без додаткових таймів. Там точнішими були гравці чернігівського клубу — 5:4.
Зазначимо, що цей матч мав відбутися ще вчора, але через повітряні тривоги в Чернігові розпочався більш ніж на добу пізніше запланованого часу.
"Чернігів" — останній півфіналіст Кубка України-2025/26. Раніше до півфіналу вийшли київське "Динамо", чернівецька "Буковина" та харківський "Металіст 1925".
Жеребкування 1/2 фіналу відбудеться у четвер, 19 березня, о 11:00.
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".
Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".