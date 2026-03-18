Визначився останній півфіналіст Кубка України з футболу

ФК "Чернігів" / facebook.com/fc.chernihiv

"Чернігів" вийшов до півфіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

У матчі 1/4 фіналу чернігівський клуб здолав "Фенікс-Маріуполь". Обидва клуби виступають у Першій лізі.

Основний час поєдинку завершився без голів — 0:0. Згідно з регламентом, далі одразу пробивалася серія пенальті — без додаткових таймів. Там точнішими були гравці чернігівського клубу — 5:4.

Зазначимо, що цей матч мав відбутися ще вчора, але через повітряні тривоги в Чернігові розпочався більш ніж на добу пізніше запланованого часу.

"Чернігів" — останній півфіналіст Кубка України-2025/26. Раніше до півфіналу вийшли київське "Динамо", чернівецька "Буковина" та харківський "Металіст 1925".

Жеребкування 1/2 фіналу відбудеться у четвер, 19 березня, о 11:00.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".