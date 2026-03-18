ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
1 хв

Визначився останній півфіналіст Кубка України з футболу

"Чернігів" у серії пенальті здолав "Фенікс-Маріуполь".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ФК "Чернігів"

ФК "Чернігів" / facebook.com/fc.chernihiv

"Чернігів" вийшов до півфіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

У матчі 1/4 фіналу чернігівський клуб здолав "Фенікс-Маріуполь". Обидва клуби виступають у Першій лізі.

Основний час поєдинку завершився без голів — 0:0. Згідно з регламентом, далі одразу пробивалася серія пенальті — без додаткових таймів. Там точнішими були гравці чернігівського клубу — 5:4.

Зазначимо, що цей матч мав відбутися ще вчора, але через повітряні тривоги в Чернігові розпочався більш ніж на добу пізніше запланованого часу.

"Чернігів" — останній півфіналіст Кубка України-2025/26. Раніше до півфіналу вийшли київське "Динамо", чернівецька "Буковина" та харківський "Металіст 1925".

Жеребкування 1/2 фіналу відбудеться у четвер, 19 березня, о 11:00.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".

Дата публікації
Кількість переглядів
118
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie