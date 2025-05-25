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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Визначився останній учасник футбольних єврокубків від України в сезоні-2025/26

Право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій вибороло житомирське "Полісся".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Полісся" – "Кривбас"

"Полісся" – "Кривбас" / © ФК Полісся

"Полісся" стало останнім учасником футбольних єврокубків від України в сезоні-2025/26.

Житомирський клуб здобув право виступити у кваліфікації Ліги конференцій за підсумками заключного, 30-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25, у якому на своєму полі зіграв унічию з криворізьким "Кривбасом" (1:1).

У паралельному матчі ще один претендент на потрапляння до єврокубків, львівські "Карпати", вдома програли луганській "Зорі" (1:3).

Відтак саме "Полісся" (48 очок) посіло четверте місце, яке дозволяє наступного сезону зіграти у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. "Кривбас" (47 балів) і "Карпати" (46 пунктів) залишилися без єврокубків.

Раніше повідомлялося, що визначився другий новачок УПЛ сезону-2025/26 та всі учасники перехідних матчів.

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