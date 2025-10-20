ТСН у соціальних мережах

Проспорт
554
Визначився переможець чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу

У фіналі турніру марокканці обіграли аргентинців.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна Марокко з футболу U-20

Збірна Марокко з футболу U-20 / x.com/EnMaroc

Збірна Марокко стала переможцем чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу, який відбувся в Чилі.

У фінальному матчі турніру марокканці обіграли команду Аргентини. Поєдинок на стадіоні "Насьйональ Хуліо Мартінес Праданос" у місті Сантьяго завершився з рахунком 0:2.

Обидва м'ячі африканська збірна забила ще до перерви. Дубль оформив форвард Яссір Забірі, який відзначився на 12-й і 29-й хвилинах.

Аргентинці володіли м'ячем 75% часу і завдали 20 ударів, але не зуміли бодай скоротити відставання в рахунку.

Збірна Марокко вперше в історії виграла чемпіонат світу з футболу U-20.

Бронзовим призером ЧС-2025 (U-20) стала Колумбія, яка в матчі за третє місце здолала Францію з рахунком 1:0.

Нагадаємо, збірна України вибула в 1/8 фіналу ЧC-2025 (U-20). Команда Дмитра Михайленка поступилася Іспанії (0:1).

"Синьо-жовті" уп'яте в історії взяли участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.

