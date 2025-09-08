Визначився переможець US Open-2025

Карлос Алькарас / © Associated Press

Іспанський тенісист Карлос Алькарас став переможцем US Open-2025 у чоловічому одиночному розряді.

У фіналі Карлос обіграв чемпіона минулорічного US Open італійця Янніка Сіннера.

Матч тривав 2 години 44 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Для 22-річного Алькараса це шостий титул на турнірах Grand Slam. Крім двох перемог на US Open (2022, 2025), він також по два рази вигравав Roland Garros (2024, 2025) і Wimbledon (2023, 2024).

Після перемоги на US Open-2025 Алькарас також очолить світовий рейтинг, посунувши з вершини саме Сіннера, який перебував там від червня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що визначилася переможниця US Open-2025 у жіночому одиночному розряді.