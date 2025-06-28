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Визначився перший чвертьфіналіст Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу (відео)
"Палмейрас" виявився сильнішим за "Ботафого" у напруженому бразильському протистоянні.
Бразильський "Палмейрас" став першим чвертьфіналістом Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.
У матчі 1/8 фіналу "зелено-білі" обіграли інший бразильський колектив "Ботафого" з рахунком 1:0 за підсумками екстратаймів.
Основний час поєдинку на стадіоні "Лінкольн Файненшел Філд" у місті Філадельфія (США) завершився без забитих голів – 0:0.
Гра перейшла до екстратаймів, де на 100-й хвилині бразилець Паулінью завдав результативного удару, який вивів "Палмейрас" до чвертьфіналу.
Огляд матчу "Палмейрас" – "Ботафого"
В 1/4 фіналу суперником "Палмейраса" стане переможець матчу між португальською "Бенфікою" та англійським "Челсі", який також відбудеться 28 червня, початок – о 23:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що визначено всі пари 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 та повну сітку плейоф.
Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.