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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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834
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Визначився перший чвертьфіналіст Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу (відео)

"Палмейрас" виявився сильнішим за "Ботафого" у напруженому бразильському протистоянні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Палмейрас"

"Палмейрас" / © Associated Press

Бразильський "Палмейрас" став першим чвертьфіналістом Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

У матчі 1/8 фіналу "зелено-білі" обіграли інший бразильський колектив "Ботафого" з рахунком 1:0 за підсумками екстратаймів.

Основний час поєдинку на стадіоні "Лінкольн Файненшел Філд" у місті Філадельфія (США) завершився без забитих голів – 0:0.

Гра перейшла до екстратаймів, де на 100-й хвилині бразилець Паулінью завдав результативного удару, який вивів "Палмейрас" до чвертьфіналу.

Огляд матчу "Палмейрас" – "Ботафого"

В 1/4 фіналу суперником "Палмейраса" стане переможець матчу між португальською "Бенфікою" та англійським "Челсі", який також відбудеться 28 червня, початок – о 23:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що визначено всі пари 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 та повну сітку плейоф.

Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.

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