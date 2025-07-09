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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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329
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2 хв

Визначився перший фіналіст Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу (відео)

У першому півфіналі турніру "Челсі" здобув перемогу над "Флуміненсе".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Флуміненсе" – "Челсі"

"Флуміненсе" – "Челсі" / © Associated Press

Англійський "Челсі" обіграв бразильський "Флуміненсе" в матчі 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на арені "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді завершився з рахунком 0:2.

Лондонці відкрили рахунок на 18-й хвилині – Жоао Педро ударом з-за меж штрафного майданчика закрутив м'яч під праву стійку.

Для 23-річного бразильця це перший гол у футболці "синіх". Цього літа він перейшов до "Челсі" з "Брайтона". Цікаво, що Жоао починав свою кар'єру у "Флуміненсе", тому не став святкувати забитий м'яч .

На 26-й хвилині бразильський клуб міг відігратися, але після удару Еркулеса м'яч з лінії власних воріт вибив захисник лондонців Марк Кукурелья.

На 36-й хвилині "Флуміненсе" був близький до того, щоб отримати право пробити пенальті. Захисник "синіх" Трево Чалоба зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, але після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр скасував своє рішення, вважаючи, що рука Чалоби перебувала в природному положенні.

У другому таймі підопічні Енцо Марески збільшили свою перевагу в рахунку. На 56-й хвилині Жоао Педро оформив дубль, пробивши під поперечину після передачі Енцо Фернандеса.

Зазначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик продовжує бути відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

Огляд матчу "Флуміненсе" – "Челсі"

У фіналі "Челсі" зіграє з переможцем другого півфіналу ПСЖ (Франція) – "Реал" Мадрид (Іспанія), який відбудеться у середу, 9 липня.

Фінальний матч КЧС-2025 відбудеться у неділю, 13 липня, в Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка вміщує 82 500 глядачів.

На нашому сайті можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.

Також повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.

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