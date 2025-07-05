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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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246
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Визначився перший півфіналіст Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу (відео)

Бразильський "Флуміненсе" виявився сильнішим за саудівський "Аль-Хіляль".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Флуміненсе" – "Аль-Хіляль"

"Флуміненсе" – "Аль-Хіляль" / © Associated Press

Бразильський "Флуміненсе" обіграв саудівський "Аль-Хіляль" у матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на арені "Цитрус Боул" у місті Орландо завершився з рахунком 2:1.

Південноамериканський колектив відкрив рахунок наприкінці першого тайму – на 40-й хвилині гол забив бразильський півзахисник Мартінеллі.

На початку другого тайму клуб із Саудівської Аравії відігрався – на 51-й хвилині відзначився бразильський нападник Маркос Леонардо.

Утім, на 70-й хвилині "Флуміненсе" знову вийшов уперед – бразильський хавбек Еркулес став автором переможного забитого м'яча.

Огляд матчу "Флуміненсе" – "Аль-Хіляль"

У півфіналі "Флуміненсе" зіграє з тріумфатором поєдинку "Палмейрас" (Бразилія) – "Челсі" (Англія), який відбудеться 5 липня, початок – о 04:00 за київським часом.

Іншу пару півфіналістів турніру складуть переможці матчів ПСЖ (Франція) – "Баварія" (Німеччина) та "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Реал" Мадрид (Іспанія).

На нашому сайті можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.

Нагадаємо, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.

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