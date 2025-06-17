Визначився потенційний суперник молодіжної збірної України у чвертьфіналі Євро-2025

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

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Визначився потенційний суперник молодіжної збірної України (U-21) з футболу у чвертьфіналі Євро-2025.

Ним стала збірна Португалії, яка посіла перше місце у групі С. У заключному, третьому турі групового етапу португальці розгромили Грузію (4:0).

У боротьбі за першу позицію Португалія (7 очок, різниця забитих і пропущених м'ячів – 9:0) за додатковими показниками випередила Францію (7 балів, 7:3), яка також вийшла до плейоф. Грузія (3 пункти, 4:8) та Польща (0, 2:11) завершили свої виступи на континентальній першості.

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Збірна України на старті турніру зазнала поразки від Данії (2:3), а потім здобула перемогу над Фінляндією (2:0).

Після двох турів "синьо-жовті", маючи 3 очки, посідають друге місце у групі D. Першу сходинку та достроковий вихід до плейоф гарантувала собі Данія (6 балів), яка після перемоги над Україною зуміла сенсаційно здолати Нідерланди (2:1). Нідерландці та фіни замикають квартет, маючи по одному заліковому пункту завдяки завдяки нічиїй (2:2) в очному матчі першого туру.

Турнірна таблиця у групі D перед заключним туром

1. Данія – 6 очок (2 матчі)

2. Україна – 3 очки (2)

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3. Нідерланди – 1 очко (2)

4. Фінляндія – 1 очко (2)

Для того, щоб пробитися до плейоф з другої позиції, підопічним Унаї Мельгоси потрібно в останньому турі не програти Нідерландам. Цей матч відбудеться у середу, 18 червня, о 19:00 за київським часом.

На нашому сайті доступні аудіокоментар і текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Україна.

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Потенційний чвертьфінальний матч збірної України проти португальців відбудеться у суботу, 21 червня, о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що молодіжна збірна України (U-21) є чинним півфіналістом континентальної першості. На Євро-2023 українці під керівництвом Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу, програвши у півфіналі Іспанії.

Завдяки цьому досягненню наша країна вперше в історії була представлена у футбольному турнірі на Олімпійських іграх, які відбулися 2024 року у Франції.