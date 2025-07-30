Визначився потенційний суперник "Шахтаря" у третьому раунді відбору Ліги Європи

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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Став відомий потенційний суперник донецького "Шахтаря" у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.

Якщо "гірники" у 2-му кваліфай-раунді Ліги Європи пройдуть турецький "Бешикташ", то далі зустрінуться з грецьким "Панатінаїкосом".

Згідно з жеребкуванням, яке відбулося раніше, переможець пари "Шахтар" – "Бешикташ" виходив на переможеного пари "Рейнджерс" (Шотландія) – "Панатінаїкос" (Греція).

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У першому поєдинку в Глазго шотландський клуб виграв з рахунком 2:0. Матч-відповідь в Афінах закінчився внічию 1:1.

Таким чином, за підсумками двох зустрічей "Рейнджерс" вийшов до 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, а "Панатінаїкос" продовжить виступи в 3-му раунді відбору Ліги Європи, де зіграє з "Шахтарем" або "Бешикташем".

Перший поєдинок у Стамбулі завершився перемогою "гірників" з рахунком 4:2. Матч-відповідь відбудеться у четвер, 31 липня, на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові. Початок – о 21:00 за київським часом.

Матчі 3-го раунду відбору Ліги Європи відбудуться 7 та 14 серпня. Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, а переможений побореться в раунді плейоф відбору Ліги конференцій.

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Раніше повідомлялося, що визначився суперник "Динамо" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.