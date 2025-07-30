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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Визначився суперник "Динамо" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Поєдинки відбудуться 5/6 та 12 серпня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" дізналося свого суперника у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Команда Олександра Шовковського позмагається з кіпрським "Пафосом", який у другому відбірковому раунді найпрестижнішого єврокубка пройшов ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів.

У першому матчі на Кіпрі клуби зіграли внічию 1:1. Поєдинок-відповідь закінчився перемогою "Пафоса" (0:1).

Через збройний конфлікт в Ізраїлі номінально домашня для "Маккабі" зустріч відбувалася у сербському місті Бачка-Топола.

Цікаво, що упродовж першого тайму клуб з Тель-Авіва заграв аж трьох голкіперів. На старті матчу травмувався Йоав Герафі, якого на 13-й хвилині замінив Офек Меліка. Однак на 30-й хвилині Меліка отримав пряму червону картку, через що "Маккабі" був змушений замість польового гравця випустити на поле третього воротаря команди Роя Міпшаті.

Саме Міпшаті на 40-й хвилині пропустив єдиний гол у цьому поєдинку – за кіпрський колектив забив 24-річний бразильський форвард Жажа.

Більше м'ячів до фінального свистка забито не було. Відтак "Пафос" здобув перемогу над "Маккабі" з рахунком 2:1 за сумою двох матчів та вийшов до 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє проти "Динамо".

Поєдинки між "Динамо" та "Пафосом" відбудуться 5/6 та 12 серпня. Переможець двоматчевого протистояння отримає путівку до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, а переможений побореться в раунді плейоф відбору Ліги Європи.

Нагадаємо, "Динамо" стартувало в єврокубках з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де двічі розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Завдяки цьому кияни гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.

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