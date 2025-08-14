ТСН у соціальних мережах

Визначився суперник "Динамо" в раунді плейоф кваліфікації Ліги Європи

"Біло-сині" позмагаються з ізраїльським "Маккабі" Тель-Авів.

"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо", яке вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів від кіпрського "Пафоса" (0:1, 0:2), дізналося свого суперника в раунді плейоф відбору Ліги Європи.

У боротьбі за місце в основному етапі Ліги Європи "біло-сині" позмагаються з ізраїльським "Маккабі" Тель-Авів. Матчі відбудуться 21 і 28 серпня.

У третьому раунді відбору Ліги Європи ізраїльський клуб двічі обіграв мальтійський "Хамрун Спартанс" (2:1. 3:1).

Переможець двоматчевого протистояння між "Динамо" і "Маккабі" вийде до основної стадії Ліги Європи. Той, хто програє, гратиме в основному етапі Ліги конференцій.

Нагадаємо, "Динамо" стартувало в єврокубках з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де двічі розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Завдяки цьому підопічні Олександра Шовковського гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.

