Визначився суперник "Динамо" в раунді плейоф кваліфікації Ліги Європи

Київське "Динамо", яке вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів від кіпрського "Пафоса" (0:1, 0:2), дізналося свого суперника в раунді плейоф відбору Ліги Європи.

У боротьбі за місце в основному етапі Ліги Європи "біло-сині" позмагаються з ізраїльським "Маккабі" Тель-Авів. Матчі відбудуться 21 і 28 серпня.

У третьому раунді відбору Ліги Європи ізраїльський клуб двічі обіграв мальтійський "Хамрун Спартанс" (2:1. 3:1).

Переможець двоматчевого протистояння між "Динамо" і "Маккабі" вийде до основної стадії Ліги Європи. Той, хто програє, гратиме в основному етапі Ліги конференцій.

Нагадаємо, "Динамо" стартувало в єврокубках з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де двічі розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Завдяки цьому підопічні Олександра Шовковського гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.