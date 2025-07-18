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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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732
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Визначився суперник "Олександрії" в другому раунді кваліфікації Ліги конференцій

Поєдинки відбудуться 24 та 31 липня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Олександрія"

"Олександрія" / © ФК Олександрія

Стало відомо, з ким "Олександрія" зіграє у другому раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Срібний призер української Прем'єр-ліги (УПЛ)-2024/25 позмагається із сербським "Партизаном".

У першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи чинний срібний призер чемпіонату Сербії у серії пенальті вилетів від кіпрського клубу АЕК Ларнака (0:1, 2:1 після додаткового часу).

Цікаво, що минулого літа київське "Динамо" зустрічалося з "Партизаном" у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів і розбило сербський клуб з рахунком 9:2 за сумою двох поєдинків (6:2, 3:0).

Матчі "Олександрії" проти "Партизана" відбудуться 24 та 31 липня. Перша гра буде номінально домашньою для української команди.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до 3-го відбіркового раунду Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.

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