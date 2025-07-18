Визначився суперник "Полісся" у другому раунді відбору Ліги конференцій

"Полісся" / © ФК Полісся

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Стало відомо, з ким житомирське "Полісся" зіграє у другому раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Підопічні Руслана Ротаня позмагаються з клубом "Санта-Колома" з чемпіонату Андорри.

У першому кваліфікаційному раунді колектив з Андорри вибив боснійський "Борац" Баня-Лука (4:1, 0:2), який дійшов до 1/8 фіналу минулого розіграшу Ліги конференцій.

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"Санта-Колома" – бронзовий призер чемпіонату Андорри сезону-2024/25. Тоді як "Полісся" посіло четверте місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Поєдинки між командами заплановано на 24 та 31 липня. Перша гра буде номінально домашньою для житомирців і відбудеться у словацькому місті Пряшов.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до 3-го відбіркового раунду Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.