- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 1263
- Час на прочитання
- 1 хв
Визначився суперник "Полісся" у другому раунді відбору Ліги конференцій
Матчі відбудуться 24 та 31 липня.
Стало відомо, з ким житомирське "Полісся" зіграє у другому раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.
Підопічні Руслана Ротаня позмагаються з клубом "Санта-Колома" з чемпіонату Андорри.
У першому кваліфікаційному раунді колектив з Андорри вибив боснійський "Борац" Баня-Лука (4:1, 0:2), який дійшов до 1/8 фіналу минулого розіграшу Ліги конференцій.
"Санта-Колома" – бронзовий призер чемпіонату Андорри сезону-2024/25. Тоді як "Полісся" посіло четверте місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги (УПЛ).
Поєдинки між командами заплановано на 24 та 31 липня. Перша гра буде номінально домашньою для житомирців і відбудеться у словацькому місті Пряшов.
Переможець двоматчевого протистояння вийде до 3-го відбіркового раунду Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.