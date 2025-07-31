Визначився суперник "Полісся" у третьому раунді відбору Ліги конференцій

Олександр Філіппов / © ФК Полісся

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Житомирське "Полісся" дізналося свого суперника у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Підопічні Руслана Ротаня зіграють проти угорського "Пакша", який у 2-му кваліфай-раунді Ліги конференцій пройшов словенський "Марибор" (1:0, 1:1).

Поєдинки "Полісся" проти "Пакша" відбудуться 7 та 14 серпня. Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.

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Зазначимо, що "Полісся" стартувало в єврокубках з 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де за сумою двох зустрічей здолало "Санта-Колому" з Андорри (1:2, 4:1).

Раніше повідомлялося, що визначився суперник "Динамо" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.