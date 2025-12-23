Визначився володар Суперкубка Італії з футболу

"Наполі" / © Associated Press

"Наполі" став володарем Суперкубка Італії з футболу. У фіналі турніру, який відбувся у саудівському Ер-Ріяді, "партенопейці" обіграли "Болоньєю" з рахунком 2:0 .

Перемогу команді Антоніо Конте приніс дубль Давіда Нереса – бразильський вінгер відзначився голами на 39-й і 57-й хвилинах.

Огляд матчу "Наполі" – "Болонья"

Таким чином, неаполітанці вперше від 2014 року завоювали Суперкубок Італії.

Зазначимо, що в півфіналах "Наполі" обіграв "Мілан" (2:0), а "Болонья" у серії пенальті здолала "Інтер" (1:1, пен. 3:2).

Наступні матчі обіидва клуби проведуть у межах Серії А: "Наполі" 28 грудня на виїзді позмагається з "Кремонезе", а "Болонья" того ж дня прийме "Сассуоло".