Визначився володар Суперкубка Німеччини з футболу-2025 (відео)
У боротьбі за трофей "Баварія" здолала "Штутгарт".
"Баварія" обіграла "Штутгарт" у матчі за Суперкубок Німеччини-2025. Поєдинок на стадіоні у Штутгарті завершився з рахунком 1:2.
Мюнхенці відкрили рахунок на 18-й хвилині завдяки голу Гаррі Кейна.
На 77-й хвилині "Баварія" збільшила свою перевагу – новачок команди Луїс Діас забив з передачі Сержа Гнабрі.
Господарі поля на 90+3-й хвилині скоротили відставання зусиллями Джеймі Левелінга, але уникнути поразки не зуміли.
Огляд матчу "Штутгарт" – "Баварія"
Буде додано незабаром.
Для обох клубів це був перший матч нового сезону. В стартовому турі Бундесліги мюнхенці 22 серпня приймуть "РБ Лейпциг", а "шваби" днем пізніше на виїзді зустрінуться з берлінським "Уніоном".
