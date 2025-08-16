ТСН у соціальних мережах

Визначився володар Суперкубка Німеччини з футболу-2025 (відео)

У боротьбі за трофей "Баварія" здолала "Штутгарт".

"Штутгарт" – "Баварія"

"Штутгарт" – "Баварія" / © ФК Баварія

"Баварія" обіграла "Штутгарт" у матчі за Суперкубок Німеччини-2025. Поєдинок на стадіоні у Штутгарті завершився з рахунком 1:2.

Мюнхенці відкрили рахунок на 18-й хвилині завдяки голу Гаррі Кейна.

На 77-й хвилині "Баварія" збільшила свою перевагу – новачок команди Луїс Діас забив з передачі Сержа Гнабрі.

Господарі поля на 90+3-й хвилині скоротили відставання зусиллями Джеймі Левелінга, але уникнути поразки не зуміли.

Огляд матчу "Штутгарт" – "Баварія"

Для обох клубів це був перший матч нового сезону. В стартовому турі Бундесліги мюнхенці 22 серпня приймуть "РБ Лейпциг", а "шваби" днем пізніше на виїзді зустрінуться з берлінським "Уніоном".

Раніше повідомлялося, що серія пенальті визначила володаря Суперкубка Англії з футболу-2025.

