Визначився володар "Золотої бутси" ЧС-2026

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

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Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе став володарем "Золотої бутси" чемпіонату світу-2026 з футболу.

27-річний нападник мадридського "Реала" забив на Мундіалі 10 голів і став найкращим бомбардиром турніру, на два забиті м'ячі випередивши аргентинця Ліонеля Мессі.

Також Мбаппе залишається найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. В його активі 22 голи на Мундіалях, у Мессі — 21.

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Зазначимо, що переможцем ЧС-2026 стала збірна Іспанії, яка у фіналі в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0).

Бронзові медалі здобула Англія, яка в надгольовому матчі за третє місце здолала Францію (6:4).

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