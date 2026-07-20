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Визначився володар "Золотої бутси" ЧС-2026
Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром турніру, на два забиті м'ячі випередивши Ліонеля Мессі.
Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе став володарем "Золотої бутси" чемпіонату світу-2026 з футболу.
27-річний нападник мадридського "Реала" забив на Мундіалі 10 голів і став найкращим бомбардиром турніру, на два забиті м'ячі випередивши аргентинця Ліонеля Мессі.
Також Мбаппе залишається найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. В його активі 22 голи на Мундіалях, у Мессі — 21.
Зазначимо, що переможцем ЧС-2026 стала збірна Іспанії, яка у фіналі в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0).
Бронзові медалі здобула Англія, яка в надгольовому матчі за третє місце здолала Францію (6:4).